M$ d'investissements en IA pour 43 projets financés par IVADO Labs dans le cadre de son programme de soutien à l'adoption de l'IA





MONTRÉAL, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Depuis 2019, le programme d'adoption de l'intelligence artificielle, INVEST-AI d'IVADO Labs a sélectionné et soutenu la réalisation de 43 projets en IA, totalisant des investissements de 51 M$, incluant un financement de 18 M$ offert par IVADO Labs.

M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, déclare : « Notre gouvernement est convaincu que la prospérité du Québec passe par le soutien des entreprises qui s'engagent sur la voie de l'innovation. Avec le programme de cofinancement d'IVADO Labs, on appuie l'adoption de l'intelligence artificielle par les PME partout au Québec et l'on consolide notre position comme chef de file dans ce secteur ».

Fondatrice et présidente exécutive d'IVADO Labs, Mme Hélène Desmarais, souligne : « En contribuant à la réalisation de projets concrets et transformateurs pour les entreprises, ce programme de co-investissement facilite le transfert technologique en matière d'IA et accélère le développement de nouvelles expertises. En offrant un soutien technique et financier aux PME, de partout au Québec, et prêtes à faire le saut vers l'IA, nous faisons baisser les risques et accélérons l'accès à tous les avantages offerts par l'IA en matière de productivité et de compétitivité, pour un retour sur investissement remarquable ».

Des projets qui témoignent de la diversité des applications de l'IA

Les nouveaux projets sélectionnés par le programme d'investissement d'IVADO Labs témoignent de la diversité des applications qu'offre l'intelligence artificielle au sein d'entreprises tout aussi innovantes que variées. De l'analyse de l'imagerie rétinienne assistée par IA pour Iris, à l'automatisation de l'assurance qualité chez Polycor ou au renforcement du tri automatisé des matières recyclables par Machinex, l'intégration de l'IA dans les opérations permet l'atteinte de nouveaux sommets, et ce, quelle qu'en soit l'industrie.

La liste des projets est présentée ici.

Financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, le programme de co-investissement INVEST-AI d'IVADO Labs offre aux entreprises qui se qualifient un remboursement allant jusqu'à 50 % des dépenses admissibles payées par l'entreprise pour la réalisation d'un projet d'intelligence artificielle appliquée. Le programme peut aussi contribuer à la consolidation du projet sur le plan des affaires et de la technologie, incluant des revues techniques ou du maillage d'affaires avec des firmes spécialisées en IA susceptibles de participer à la mise en oeuvre du projet. Pour plus d'information, visitez le ivadolabs.com/fr/invest-ai

À propos d'IVADO Labs (ivadolabs.com)

IVADO Labs , agit comme société d'investissement et de conseil en IA qui accélère l'adoption et l'intégration rapide de l'intelligence artificielle (IA) et contribue au développement d'un écosystème québécois d'IA de classe mondiale. Basé à Montréal et financé par le gouvernement du Québec, IVADO Labs a développé des programmes visant à soutenir les projets d'investissement des entreprises qui mettent en oeuvre des applications concrètes en IA, l'émergence de futurs fleurons québécois du secteur, ainsi que le développement d'une main-d'oeuvre qualifiée.

