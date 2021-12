Sigfox signe un partenariat mondial avec Skyhook afin d'améliorer son offre de services de géolocalisation





Sigfox, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de communication IoT (Internet des Objets) et l'initiateur du réseau 0G, annonce aujourd'hui son partenariat avec Skyhook, le premier fournisseur indépendant de géolocalisation Wi-Fi, mobile et hybride. Cette collaboration va permettre d'améliorer la qualité et la performance des services de suivi existants sur le réseau Sigfox à l'échelle mondiale, tout en offrant une expérience client améliorée, à un coût accessible.

Dans le cadre de ses services, Skyhook propose des solutions de géolocalisation Wi-Fi, qui peuvent être utilisées seules ou via un système hybride de localisation plus vaste. Cette approche logicielle, économe en énergie, utilise les signaux Wi-Fi, GPS/GNSS et mobiles pour le suivi de position. Skyhook utilise plus de 6 milliards de points d'accès Wi-Fi, plus de 110 millions de points de données mobiles et 1,5 milliard d'adresses IP, le tout géolocalisé, pour une fiabilité et une précision inégalées. Grâce à son approche unique, la solution Precision Location de Skyhook est capable de géolocaliser avec précision les appareils connectés dans le monde entier.

En intégrant la couverture internationale des services de localisation de Skyhook au service Atlas Wi-Fi existant de Sigfox, les entreprises seront en mesure de géolocaliser leurs actifs dans des environnements intérieurs, là où d'autres méthodes de localisation peuvent échouer. Les clients bénéficient directement de l'intégration des services de Skyhook, sans avoir besoin de mettre en place des infrastructures supplémentaires, et ce, quelles que soient la taille et la quantité de leurs actifs.

Atlas Wi-Fi, le service de géolocalisation de Sigfox pour les applications dites de « massive IoT », est spécifiquement optimisé pour prendre en charge les applications utilisées dans la supply chain au niveau mondial. Ce service combine deux technologies et sources de données : le réseau Sigfox et l'infrastructure Wi-Fi. Grâce à cela, Sigfox peut fournir un seul service de localisation dans tous les types d'environnements géographiques, sans utiliser de GPS.

En outre, comme la géolocalisation par Wi-Fi consomme moins de batterie que l'utilisation du GPS, ce nouveau partenariat contribuera à prolonger la durée de vie des solutions de suivi IoT, réduisant ainsi les coûts de maintenance.

« Skyhook est fier de s'associer à Sigfox pour garantir la disponibilité d'informations de géolocalisation précises et ce, qu'un actif soit à l'intérieur d'un entrepôt, à l'extérieur sur le terrain ou en transit. L'intégration de la technologie de Skyhook dans la plateforme de géolocalisation internationale de Sigfox représente une étape importante alors que Sigfox maintient sa position de leader mondial dans le domaine de l'IoT », déclare Craig Waggy, directeur général de Skyhook.

« Ce partenariat avec Skyhook aidera nos clients à obtenir une meilleure visibilité de leurs chaînes d'approvisionnement et, en définitive, à fournir un meilleur service à leurs clients finaux. Connaître l'emplacement exact des actifs au niveau mondial, en évitant des coûts supplémentaires associés à la mise en place de nouvelles infrastructures, permettra sans aucun doute de gagner en efficacité. Nous constatons que les cas d'utilisation suscitent un fort intérêt dans les domaines des services postaux, du commerce de détail et de l'automobile. Skyhook nous aidera à fournir la qualité adéquate de services à ces clients clé », ajoute Benjamin Mazet, directeur Asset Tracking chez Sigfox.

A propos de Sigfox

Sigfox est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de services de communication IoT et l'initiateur du réseau 0G. La société offre une combinaison unique de technologies à très faible coût et à très faible consommation d'énergie, avec un réseau mondial unique, détenu et exploité par 75 opérateurs Sigfox, permettant aux entreprises de gagner en visibilité et de suivre leurs actifs dans le monde entier. Avec plus de 19 millions d'objets connectés et plus de 75 millions de messages envoyés par jour, Sigfox aide ses clients à extraire des données au plus bas coût de production et à accélérer leur transformation numérique dans des domaines clés tels que le suivi et la gestion des actifs.

Certifiée ISO 9001 et s'appuyant sur un vaste écosystème de partenaires, Sigfox a été fondée en 2010 et son siège social est situé à Labège en France avec des bureaux à Boston, Dallas, Dubaï, Madrid, Paris, Sao Paulo, Singapour et Tokyo.

A propos de Skyhook

Skyhook est le principal fournisseur mondial de technologies de géolocalisation et exploite le réseau de géolocalisation indépendant le plus important au monde, composé de plus de 6 milliards de points Wi-Fi géolocalisés, plus de 110 millions de points de données mobiles géolocalisés et 1,5 milliard d'adresses IP géolocalisées. Skyhook traite des dizaines de milliards de transactions de localisations, fournissant des données et des renseignements précis et exacts sur la géolocalisation aux appareils, applications, appareils portables, marques et plateformes publicitaires. Skyhook, par le biais de sa société mère Skyhook Holding, Inc. fonctionne comme une filiale à part entière de Liberty Broadband Corporation.

Plus d'informations sur le site www.skyhook.com

