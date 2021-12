52 millions $ pour moderniser des installations de certaines résidences privées pour aînés

: The North West Company Inc. (la « Société » ou « North West ») publie aujourd'hui ses résultats financiers non vérifiés pour le troisième trimestre se terminant le 31 octobre 2021. Elle annonce également que le conseil d'administration déclare un...





Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 1 807nouveaux cas, pour un total de 460 233 personnes infectées; 1 nouveau décès, pour un total de 11 597 décès; 255 hospitalisations,...





Au cours des 21 derniers mois, de plus en plus de Canadiens ont été confrontés à une pression accrue pour trouver un logement abordable répondant à leurs besoins. Chaque Canadien mérite un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi, et le...





Faits saillants Hausse des revenus et solide profitabilité dans les secteurs de l'emballage et de l'impression pour le trimestre.Revenus de 775,8 millions $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2021; résultat opérationnel de 80,5 millions $; et...





Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, sont fiers d'annoncer l'investissement de 52 millions $, sur cinq ans, pour la mise en place d'un programme...