Vaste projet d'embauche chez AGA assurances collectives





MONTRÉAL, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - AGA assurances collectives vient de lancer son plus vaste et plus ambitieux projet d'embauche depuis que la firme a été fondée il y a plus de 40 ans : 20 postes sont à combler immédiatement et 10 autres s'ajouteront dans les semaines à venir.

Croissance accélérée

Au cours des cinq dernières années, AGA a essentiellement doublé ses revenus par croissance organique, attirant constamment de nouveaux clients dans tous les segments de marché. Sa croissance s'accélère maintenant avec un ambitieux projet de fusions et acquisitions, dont les premières transactions, WBL et PPI Collectif, ont été annoncées au cours des dernières semaines. Bénéficiant du soutien de son partenaire Novacap, AGA a la ferme intention de continuer à participer activement à la consolidation des intermédiaires de marché en assurance et en rente collectives.

Perspectives de carrière stimulantes

L'assurance collective de personnes et l'épargne retraite collective sont des marchés en pleine expansion partout au Canada, ce qui crée d'importantes opportunités de carrière. AGA a la chance d'y jouer un rôle prépondérant, se positionnant comme leader dans le marché. « Notre croissance soutenue nous permet non seulement de créer des emplois de qualité, mais aussi d'offrir un parcours de carrière stimulant pour nos employés et nos cadres. », affirme fièrement Martin Papillon, p.-d. g. d'AGA assurances collectives.

Les employés qui se joignent à AGA bénéficient en outre d'un programme d'avantages sociaux complets, incluant un régime modulaire d'assurance collective, l'accès à un programme d'aide aux employés et à un service de clinique virtuelle, et la participation à un régime de retraite généreux.

Employeur remarquable

AGA a également obtenu depuis 2017 la certification Employeur remarquable du BNQ, témoignage objectif de son engagement à soutenir ses employés dans le cycle complet de leur carrière, de l'embauche à la retraite, en passant par la formation, la promotion et le développement de carrière. En réponse à la pandémie, l'entreprise s'est adaptée rapidement à un modèle de travail hybride permettant à chacun de trouver un équilibre entre le télétravail et des activités d'équipe enrichissantes. AGA favorise la diversité et l'inclusion, et offre un environnement de travail agréable et motivant, où les bons coups de chacun sont reconnus.

Investir chez nous

AGA est l'un des rares cabinets de propriété canadienne. Plutôt que d'impartir le travail dans des pays à faible coût, les dirigeants investissent massivement en technologie afin d'améliorer la productivité. Ces innovations permettent non seulement de créer des emplois de qualité, mais aussi de soutenir la croissance des partenaires d'affaires d'AGA, notamment Alithya et Telus Santé.

Toutes les personnes qui souhaitent relever de nouveaux défis sont appelées à consulter la foire aux emplois dès maintenant!

À propos d'AGA assurances collectives

N° 1 au Québec dans l'élaboration et l'administration de régimes d'assurance collective sur mesure, AGA se spécialise également en régimes de rentes collectives et se positionne comme l'un des plus grands joueurs en matière d'avantages sociaux au pays. AGA compte plus de 2 500 clients, soutient près de 100 000 adhérents dans la gestion et l'adjudication de leurs demandes de règlements, totalise plus de 370 M$ de primes et 310 M$ d'actifs en rentes collectives. Pour en savoir plus, consultez aga.ca.

SOURCE AGA Assurances Collectives

Communiqué envoyé le 9 décembre 2021 à 10:00 et diffusé par :