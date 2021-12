NFP accueille Apar Purohit au sein du groupe Solutions de risques complexes au Canada





L'arrivée de cette nouvelle recrue renforce l'expertise en ressources naturelles du groupe Solutions de risques complexes et lui permet ainsi d'offrir plus de valeur à ses clients

NEW YORK, le 9 décembre 2021 /CNW/ - Courtier d'assurance et consultant de premier plan offrant des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective, de retraite, ainsi que des solutions pour particuliers, NFP a annoncé aujourd'hui l'arrivée d'Apar Purohit au poste de vice-président principal, solutions clients dans le groupe Solutions de risques complexes au Canada.

M. Purohit détient plus de 20 ans d'expérience en gestion des risques et de l'intégrité, en réclamations et en ingénierie dans les secteurs minier et commercial ainsi que ceux de l'énergie et des ressources naturelles. Il se joint à NFP après avoir travaillé pour MGB Claims Consultants Inc., où, en tant qu'expert général administratif, il traitait des cas complexes de réclamations dans l'Ouest canadien. Auparavant, il a occupé une variété de postes techniques et de direction à Penn West Energy, Husky Energy, Apache Canada Ltd. et Braemar Technical Services Ltd. Ingénieur et professionnel d'assurance agréé, M. Purohit relèvera de Joe Seeger, directeur général du groupe Solutions de risques complexes.

« Je suis heureux d'accueillir Apar au sein de l'équipe de NFP au Canada, a déclaré M. Seeger. Il est un professionnel de talent qui possède une expérience et une expertise considérables dans le domaine des ressources naturelles, et son arrivée rehausse instantanément notre capacité à répondre aux besoins complexes de nos clients. Nous sommes impatients de travailler avec Apar et d'apprendre de lui alors qu'il s'intègre à notre équipe. »

« Je suis ravi de me joindre à NFP et de pouvoir contribuer à l'incroyable dynamisme insufflé par Joe et l'équipe Solutions de risques complexes au Canada, a affirmé M. Purohit. J'ai hâte de partager mon expérience et mon expertise, d'apprendre de l'équipe et de travailler avec mes collègues pour aider les clients des secteurs de l'exploitation minière, de l'énergie et des ressources naturelles à définir leurs risques complexes et à les gérer. »

À propos de NFP

NFP est un courtier d'assurance et un consultant de premier plan offrant des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective, de retraite, ainsi que des solutions pour particuliers par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées agréées. NFP contribue à la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 800 employés basés au Canada et de plus de 6 000 employés à l'échelle mondiale, à des investissements dans des technologies innovantes et à des relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières de premier ordre. NFP se classe au 5e rang des courtiers spécialisés dans les avantages sociaux selon le chiffre d'affaires mondial (Business Insurance), au 10e rang des courtiers en assurance IARD (Insurance Journal) et au 13e rang des courtiers en assurance mondial (Best's Review).

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site NFP.ca.

