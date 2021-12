Alvotech et Oaktree Acquisition Corp. II annoncent un accord de fusion visant à créer une société biopharmaceutique internationale de premier plan cotée en Bourse





Alvotech Holdings S.A. (« Alvotech »), une société biopharmaceutique internationale de premier plan exclusivement axée sur le développement et la fabrication de médicaments biosimilaires pour les patients du monde entier, et Oaktree Acquisition Corp. II (NYSE : OACB.U, OACB, OACB WS), une société d'acquisition à vocation spécifique financée par une filiale d'Oaktree Capital Management, L.P. (« Oaktree »), ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de fusion définitif. Une fois l'opération achevée, les titres de la société issue de la fusion devraient être négociés sur le NASDAQ sous le symbole « ALVO ».

Présentation de la société

Fondée en 2013 à Reykjavik, en Islande, Alvotech est une société verticalement intégrée axée exclusivement sur le développement et la fabrication de médicaments biosimilaires pour le marché mondial. Alvotech dispose d'une équipe de direction de calibre mondial qui rassemble des dirigeants chevronnés issus du secteur pharmaceutique jouissant d'une grande expertise des produits biologiques et biosimilaires. L'équipe est dirigée par un fondateur visionnaire, Robert Wessman, réputé pour sa capacité à mettre en place des sociétés biopharmaceutiques internationales.

Alvotech s'est donnée pour mission de transformer la vie des patients en leur permettant d'accéder à des médicaments biosimilaires à un coût abordable, et en améliorant la durabilité des systèmes de santé. Un médicament biosimilaire, proposé à moindre coût, est un produit biologique hautement similaire ou sans différence cliniquement significative avec un produit existant approuvé. Les produits biologiques sont de grosses molécules complexes considérées comme des soins de référence pour de nombreuses pathologies difficiles à traiter. Les marchés mondiaux des médicaments biologiques et biosimilaires se sont développés rapidement au cours des dix dernières années et devraient croître selon un TCCA de plus de 10%, pour atteindre près de 555 milliards de dollars et près de 80 milliards de dollars d'ici 2026, respectivement1. En établissant l'infrastructure critique nécessaire pour surmonter les complexités inhérentes au développement de médicaments biosimilaires à l'échelle mondiale, Alvotech est particulièrement bien placée pour réussir sur le marché florissant des produits biosimilaires et permettre au système de santé mondial de réduire le coût élevé des médicaments biologiques.

Alvotech entend devenir le premier fournisseur de médicaments biosimilaires sur tous les principaux marchés du monde. Pour y parvenir, Alvotech a mis au point une plateforme complète spécialisée afin de développer et de fabriquer ces neuf dernières années des produits biosimilaires à l'échelle appropriée. Près d'un milliard de dollars ont été investis dans la société pour bâtir les éléments essentiels au développement de produits, notamment le développement de ligne cellulaire, le développement et la caractérisation de processus, ainsi que la fabrication, le développement clinique et la gestion des affaires réglementaires en interne afin de mettre au point des produits de la plus haute qualité.

Le pipeline d'Alvotech englobe actuellement sept produits qui couvrent de multiples domaines thérapeutiques. Le pipeline d'Alvotech porte sur des produits originaux visant à traiter diverses pathologies touchant l'auto-immunité, l'ophtalmologie, l'ostéoporose et l'oncologie, et dont le potentiel de ventes combinées est estimé à plus de 80 millions de dollars.

Le produit le plus avancé d'Alvotech est l'AVT02, le candidat biosimilaire de la société pour l'Humira®. L'Humira est le produit pharmaceutique le plus vendu au monde, avec plus de 20 milliards de dollars de recettes globales en 2020. Alvotech fut la première société à demander l'approbation de son produit à haute concentration adalimumab auprès de la FDA et à mener une étude de commutation à l'appui d'une désignation par la FDA de produit interchangeable. Les autres programmes différentiés du pipeline d'Alvotech incluent les candidats biosimilaires pour les produits Stelara® (ustekinumab), Eylea® (aflibercept), Prolia®/Xgeva® (denosumab) et Simponi®/Simponi ARIA® (golimumab). Outre son pipeline existant, Alvotech ne cesse d'évaluer de nouveaux programmes, aussi bien en interne qu'au travers du développement de ses activités.

Afin d'assurer à ses produits une portée mondiale, Alvotech a établi des partenariats stratégiques de commercialisation couvrant plus de 60 pays avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan. Les partenaires d'Alvotech, y compris Teva aux États-Unis et Stada en Union européenne, ont concédé des licences sur leurs produits en échange de paiements d'étapes et de royalties. Au 30 juin 2021, Alvotech avait reçu des engagements de droits de licence de jusqu'à 1,15 milliard de dollars au titre de ces partenariats, dont près de 80% doivent encore être recouvrés.

Commentaires de la direction

« Nous nous félicitons de ce regroupement d'entreprises et des opportunités à long terme qu'il représente pour Alvotech », déclare Robert Wessman, Président et fondateur d'Alvotech. « Grâce à cette étape majeure, nous estimons être parfaitement positionnés pour développer rapidement notre portefeuille, aux côtés d'un partenaire qui partage notre vision et comprend les spécificités de notre activité et de notre secteur. »

Howard Marks, Coprésident d'Oaktree, ajoute, « La stratégie d'Oaktree Acquisition Corp. repose sur les mêmes principes que ceux qui étayent la philosophie d'investissement générale d'Oaktree, tout en accordant une attention particulière aux partenariats à long terme et à la création de valeur. La franchise Oaktree Acquisition Corp. a été constituée dans le but d'identifier des sociétés en plein essor et de grande qualité, qui réalisent des avancées majeures dans leurs secteurs respectifs, et de s'y associer. Alvotech en est un parfait exemple puisqu'elle contribue de manière significative à la pérennité de l'écosystème des soins de santé. »

« Alvotech a mis au point une plateforme extrêmement attrayante, fondée sur une vision à long terme selon laquelle la société entend s'établir en tant que leader du marché des produits biosimilaires, » déclare Zaid Pardesi, directeur général d'Oaktree et directeur financier et responsable de la division Fusions et acquisitions d'Oaktree Acquisition Corp II. « Le pipeline varié de la société, ses capacités hors pair et ses partenaires de distribution de calibre mondial ouvrent la voie à une importante création de valeur et à une croissance accélérée pour l'avenir. »

Mark Levick, PDG d'Alvotech : « Alvotech est idéalement positionnée pour influencer de façon positive l'écosystème des soins de santé mondial et transformer la vie des patients. Les médicaments biosimilaires ont le potentiel de faciliter l'accès aux traitements pour les patients, tout en réduisant les coûts pour les systèmes de santé, ce qui contribue à aligner notre mission sur les attentes de nos parties prenantes. Nous estimons que cette opération nous permettra de concrétiser notre mission plus rapidement et nous regardons l'avenir avec confiance en ce qui concerne Alvotech. »

Principales conditions de la transaction

Le regroupement d'entreprises devrait apporter à Alvotech un produit brut de plus de 450 millions de dollars (en supposant l'absence de rachats). Cela englobe un produit en espèces de près de 250 millions de dollars provenant du compte en fiducie d'Oaktree Acquisition Corp. II (en supposant l'absence de rachats) ; plus de 150 millions de dollars provenant des investisseurs du placement privé (PIPE) (la « transaction PIPE »), en ce compris, notamment, des fonds gérés par Suvretta Capital, Athos (Strüngmann Family Office), CVC Capital Partners, Temasek, Farallon Capital Management, Sculptor Capital Management et des investisseurs islandais de tout premier rang incluant Arctica Finance, Arion Bank, et Landsbankinn ; ainsi qu'un apport en capitaux propres de 50 millions de dollars provenant des actionnaires existants qui devrait être affecté avant la fin de l'année 2021. La valeur initiale de la société issue de la fusion est estimée à près de 2,25 milliards de dollars et celle-ci sera idéalement positionnée pour continuer à investir dans la croissance de son pipeline de produits biosimilaires.

Dans le cadre de cette transaction, les porteurs de capitaux propres existants d'Alvotech se sont engagés à investir 100% de leurs capitaux dans la société issue de la fusion. Les bailleurs institutionnels de premier plan existants d'Alvotech, dont notamment Aztiq Pharma Partners, dirigé par le fondateur et président M. Robert Wessman, Alvogen avec CVC Capital Partners et Temasek en tant que principaux investisseurs, Fuji Pharma du Japon, YAS Holdings d'Abu Dhabi, Shinhan de Corée, Baxter Healthcare SA des États-Unis et Athos (Strüngmann Family Office) d'Allemagne prévoient d'engager 100% de leurs actions dans la société issue de la fusion. En supposant qu'aucun actionnaire public d'Oaktree Acquisition Corp. II n'exerce ses droits de rachat, les porteurs de capitaux propres actuels d'Alvotech détiendront près de 80%, les actionnaires d'Oaktree Acquisition Corp. II détiendront près de 11%, et les investisseurs du PIPE détiendront près de 7% des actions ordinaires émises et en circulation, respectivement, de la société issue de la fusion, à la clôture.

La transaction est également assortie de clauses d'indexation liées aux prix auxquels se négocieront les actions de la société issue de la fusion, qui reflètent un alignement des intérêts vis-à-vis des actionnaires. Le promoteur d'Oaktree Acquisition Corp. II reporte 1,25 million d'actions de fondateurs dans le versement d'un complément de prix aux cours butoir de 12,50 dollars et 15,00 dollars par action. La transaction prévoit également le versement d'un complément de prix pour les actionnaires d'Alvotech existants, composé de 38,3 millions d'actions acquises progressivement aux cours butoirs de 15 dollars et 20 dollars par action.

La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration d'Alvotech et d'Oaktree Acquisition Corp. II, est soumise, entre autres conditions de clôture d'usage, à l'approbation des actionnaires d' Oaktree Acquisition Corp. II, et des actionnaires d'Alvotech, les détenteurs de la majorité des votes requis pour approuver la transaction s'étant engagés dans ce sens. La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2022.

Une description plus détaillée des conditions régissant la transaction et une copie de l'accord de regroupement d'entreprises seront incluses dans un rapport courant sur Formulaire 8-K qui doit être déposé par Oaktree Acquisition Corp. II auprès de la Commission des États-Unis sur les valeurs mobilières (la « SEC »). Oaktree Acquisition Corp. II déposera une déclaration d'enregistrement (qui comportera une circulaire de sollicitation de procurations / un prospectus) auprès de la SEC relativement à cette transaction.

Conseillers

Morgan Stanley & Co. LLC et Credit Suisse sont intervenus en qualité de conseillers financiers auprès d'Alvotech. Deutsche Bank Securities est intervenue en qualité de conseiller financier et de conseiller en marchés des capitaux auprès d'Oaktree Acquisition Corp. II. Deutsche Bank Securities et Morgan Stanley & Co. LLC sont intervenus en qualité d'agents de placement privé principaux et Citigroup Global Markets Inc. et Credit Suisse sont également intervenus en qualité d'agents de placement privé auprès d'Oaktree Acquisition Corp. II dans le cadre de la transaction de PIPE. Cooley (RU) LLP est intervenu en tant que principal conseiller juridique auprès d'Alvotech. Kirkland and Ellis LLP et King & Spalding sont intervenus en tant que conseillers juridiques auprès d'Oaktree Acquisition Corp. II. Shearman & Sterling LLP est intervenu en tant que conseiller juridique auprès des agents de placement.

Présentation par la direction

Une présentation réalisée par les dirigeants d'Alvotech et d'Oaktree Acquisition Corp. II au sujet de la transaction sera disponible sur le site Internet d'Oaktree Acquisition Corp. II, à l'adresse https://www.oaktreeacquisitioncorp.com/news et le site Internet d'Alvotech, à l'adresse https://www.alvotech.com/newsroom. Oaktree Acquisition Corp. II déposera également cette présentation ainsi qu'une transcription des remarques associées auprès de la SEC en annexe du rapport courant sur formulaire 8-K. Ce document peut être consulté sur le site Internet de la SEC, à l'adresse www.sec.gov.

À propos d'Alvotech

Alvotech est une société biopharmaceutique exclusivement axée sur le développement et la fabrication de médicaments biosimilaires pour les patients du monde entier. Alvotech ambitionne de s'établir en tant que leader mondial du secteur des produits biosimilaires en offrant des produits et des services de haute qualité, à un coût avantageux, grâce à une approche entièrement intégrée et à de solides capacités internes. Le pipeline d'Alvotech compte actuellement sept candidats biosimilaires visant à traiter des troubles auto-immuns, des troubles oculaires, l'ostéoporose et le cancer.

Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez consulter le site www.alvotech.com.

À propos d'Oaktree Acquisition Corp. II

La franchise Oaktree Acquisition Corp. a été constituée en vue d'établir des partenariats avec des sociétés de grande qualité en plein essor et de leur assurer une entrée réussie sur les marchés publics. En exploitant les solides capacités et l'expérience de son promoteur, une filiale d'Oaktree dont l'actif sous gestion s'élevait à 158 milliards de dollars au 30 septembre 2021, Oaktree Acquisition Corp. s'efforce d'offrir des ressources et des capacités de réalisation de premier rang, en accordant une grande priorité aux partenariats à long terme et à la création de valeur pour les actionnaires. Pour obtenir des informations complémentaires au sujet d'Oaktree Acquisition Corp. II, veuillez consulter le site www.oaktreeacquisitioncorp.com.

À propos d'Oaktree Life Sciences Lending

La stratégie d'Oaktree Life Sciences Lending couvre le vaste éventail des sciences de la vie, avec un intérêt particulier pour les entreprises opérant sur des sous-secteurs complexes à forte croissance, tels que les biotechnologies et les dispositifs médicaux, qui s'imposent de plus en plus en tant que forces motrices de l'innovation et de la transformation. Cette stratégie permet d'apporter des financements sans dilution visant à aider ces entreprises à créer de la valeur et à mettre au point les prochains traitements susceptibles de sauver des vies.

Informations complémentaires et accès aux informations

Dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé, Oaktree Acquisition Corp. II et Alvotech prévoient de déposer auprès de la SEC une déclaration d'enregistrement sur Formulaire F-4 comportant une sollicitation de procurations préliminaire d'Oaktree Acquisition Corp. II et un prospectus préliminaire de la société issue de la fusion. Une fois la déclaration d'enregistrement entrée en vigueur, Oaktree Acquisition Corp. II enverra à ses actionnaires une sollicitation de procurations / un prospectus définitifs au sujet du regroupement d'entreprises proposé. Le présent communiqué de presse ne comporte pas l'ensemble des informations qu'il convient d'examiner au sujet du projet de regroupement d'entreprises et il ne vise pas à offrir une base sur laquelle fonder une quelconque décision d'investissement ou toute autre décision concernant cette transaction. Les actionnaires d'Oaktree Acquisition Corp. II et toute autre personne intéressée sont invités à lire, dans la mesure où ils sont disponibles, la sollicitation de procurations / le prospectus préliminaires et leurs amendements, ainsi que la sollicitation de procurations / le prospectus définitifs et les autres documents déposés dans le cadre du projet de regroupement d'entreprises, puisque ces documents comporteront des informations importantes au sujet d'Alvotech, d'Oaktree Acquisition Corp. II et de la transaction concernée. Dès qu'ils seront disponibles, la sollicitation de procurations / le prospectus définitifs et les autres documents pertinents concernant le projet de regroupement d'entreprises seront envoyés aux actionnaires d'Oaktree Acquisition Corp. II inscrits à une date de référence qui devra être fixée, afin de leur permettre d'exprimer leur vote. Les actionnaires d'Oaktree Acquisition Corp. II auront par ailleurs la possibilité d'obtenir des copies des versions préliminaires et définitives de la sollicitation de procurations / du prospectus et des autres documents déposés auprès de la SEC, sans frais, dès qu'ils seront disponibles, sur le site Internet de la SEC, à l'adresse www.sec.gov, ou sur demande formulée par écrit à l'adresse : Oaktree Acquisition Corp. II, 333 South Grand Avenue, 28th Floor, Los Angeles, Californie.

Participants à la sollicitation

Oaktree Acquisition Corp. II et ses administrateurs et directeurs exécutifs peuvent être considérés comme participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires d'Oaktree Acquisition Corp. II relativement au projet de regroupement d'entreprises. Une liste répertoriant les noms de ces administrateurs et directeurs exécutifs ainsi qu'une description de leurs intérêts dans Oaktree Acquisition Corp. II sont incluses dans le rapport annuel d'Oaktree Acquisition Corp. II sur Formulaire 10-K/A pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (tel qu'amendé le 19 mai 2021), déposé auprès de la SEC. Ce document peut être obtenu sans frais sur le site Internet de la SEC, à l'adresse www.sec.gov, ou sur demande formulée par écrit à l'adresse Oaktree Acquisition Corp. II, 333 South Grand Avenue, 28th Floor, Los Angeles, Californie. Des informations complémentaires concernant les intérêts de ces participants seront incluses dans la sollicitation de procurations/le prospectus concernant le projet de regroupement d'entreprise dès que ces documents seront disponibles.

Alvotech et ses administrateurs et directeurs exécutifs peuvent également être considérés comme participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires d'Oaktree Acquisition Corp. II relativement au projet de regroupement d'entreprises. Une liste répertoriant les noms de ces administrateurs et directeurs exécutifs ainsi que les informations concernant leurs intérêts dans le projet de regroupement d'entreprises seront incluses dans la sollicitation de procurations/le prospectus relatifs au projet de regroupement d'entreprises lorsque ces documents seront disponibles.

Déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent être considérées comme des « déclarations prévisionnelles ». Les déclarations prévisionnelles se rapportent généralement à des événements futurs, ou à la performance opérationnelle et financière future d'Oaktree Acquisition Corp. II. Par exemple, les attentes d'Alvotech concernant sa future croissance, ses résultats d'exploitation, sa performance, ses futures dépenses en capital et ses autres dépenses, en ce compris le développement de l'infrastructure critique pour les marchés des soins de santé mondiaux, les avantages concurrentiels, les perspectives commerciales et les opportunités, en ce compris le développement de produits de notre pipeline, nos plans et intentions futurs, nos résultats, notre niveau d'activité, nos performances, nos objectifs ou nos réalisations ou d'autres événements futurs constituent des déclarations prévisionnelles. Dans certains cas, vous pouvez identifier des déclarations prévisionnelles par l'emploi de termes tels que « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « prévoir », « fera », « estimer », « anticiper », « penser », « prédire », « éventuel » ou « continuer », à la forme négative ou affirmative, ou leurs variantes ou d'autres termes similaires. Ces déclarations prévisionnelles sont soumises à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des différences notables entre les résultats réels et ceux sous-entendus par de telles déclarations. Ces déclarations prévisionnelles se fondent sur des estimations et des hypothèses qui, tandis qu'elles sont jugées comme étant raisonnables par Oaktree Acquisition Corp. II et les membres de sa direction, et par Alvotech et les membres de sa direction, selon le cas, sont par nature incertaines et soumises à des risques, des variations et des incertitudes qui pour la plupart échappent au contrôle d'Oaktree Acquisition Corp. II et d'Alvotech. Les facteurs susceptibles de causer des écarts notables entre les résultats réels et les attentes actuelles incluent, sans toutefois s'y limiter :(1) la survenue de tout événement, de tout changement ou de toute autre circonstance qui pourrait donner lieu à l'arrêt des négociations et de tout accord définitif ultérieur concernant le regroupement d'entreprises ; (2) l'issue de toute éventuelle procédure judiciaire à l'encontre d'Oaktree Acquisition Corp. II, de la société issue de la fusion ou d'autres tiers à la suite de l'annonce de cette transaction et de tout accord définitif la concernant ; (3) l'impossibilité de finaliser le regroupement d'entreprises du fait d'une incapacité à obtenir l'approbation des actionnaires d'Oaktree Acquisition Corp. II, à obtenir les fonds nécessaires pour finaliser la transaction ou à satisfaire les autres conditions requises ; (4) les changements apportés à la structure proposée pour le regroupement d'entreprises susceptibles d'être exigés ou appropriés en vertu des lois ou règlements applicables, ou nécessaires pour obtenir l'approbation réglementaire d'un tel regroupement ; (5) la capacité à satisfaire aux normes applicables en matière d'inscription à la Bourse suite à la réalisation du regroupement d'entreprises ; (6) le risque que le regroupement d'entreprises perturbe les plans et activités actuels d'Alvotech à la suite de l'annonce ou de la réalisation de la transaction ; (7) la capacité à reconnaître les bénéfices anticipés du regroupement d'entreprises, lesquels peuvent être notamment affectés par la concurrence, la capacité de la société issue de la fusion à se développer et à gérer sa rentabilité et sa croissance, à maintenir des relations essentielles et à conserver les membres de sa direction et ses employés clés ; (8) les coûts liés au regroupement d'entreprises ; (9) l'évolution des lois ou règlements applicables ; (10) la possibilité qu'Alvotech ou la société issue de la fusion subissent les effets négatifs d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels ; (11) les estimations par Alvotech des dépenses et de la rentabilité ; et (12) d'autres risques et incertitudes exposés dans la rubrique intitulée « Facteurs de risque » et « Mise en garde relative aux déclarations prévisionnelles » du rapport annuel sur Formulaire 10-K/A d'Oaktree Acquisition Corp. II pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2020 (tel qu'amendé le 19 mai 2021) ou dans d'autres documents déposés par Oaktree Acquisition Corp. II auprès de la SEC. D'autres risques dont Oaktree Acquisition Corp. II et Alvotech n'ont pas actuellement connaissance, ou dont les sociétés estiment qu'ils sont négligeables, peuvent également causer des écarts entre les résultats réels et ceux sous-entendus par des déclarations prévisionnelles. Aucune information figurant dans le présent communiqué de presse ne saurait être considérée comme une déclaration de la part de toute personne selon laquelle les déclarations prévisionnelles se réaliseront ou l'un quelconque des résultats visé par de telles déclarations prévisionnelles sera atteint. Vous ne devriez pas vous fier indûment à de telles déclarations prévisionnelles qui ne valent qu'à la date de leur publication. Ni Oaktree Acquisition Corp. II, ni Alvotech ne s'engagent à mettre à jour de telles déclarations prévisionnelles ni à informer leurs destinataires de tout événement porté à leur connaissance qui serait susceptible d'influencer l'un quelconque des aspects auxquels le présent communiqué fait référence. Alvotech et Oaktree Acquisition Corp. II déclinent explicitement toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages (qu'ils soient ou non prévisibles) subis par toute personne ou entité en conséquence d'une quelconque information figurant dans le présent communiqué ou d'une quelconque omission. Le destinataire convient qu'il ne pourra poursuivre Alvotech, Oaktree Acquisition Corp. II ou l'un de leurs administrateurs, directeurs, employés, filiales, représentants, conseillers ou agents, par plus qu'il ne pourra engager leur responsabilité vis-à-vis de la fourniture du présent communiqué de presse, des informations qu'il contient ou de l'omission d'une quelconque information.

Non sollicitation

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une déclaration de procurations, ni une sollicitation de procurations, de consentements ou d'autorisations relativement à tout titre ou au regroupement d'entreprises éventuel, pas plus qu'il ne constitue une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres d'Oaktree Acquisition Corp. II, d'Alvotech ou de la société issue de la fusion. En outre, ces titres ne peuvent être vendus dans tout État ou toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur qualification en vertu de la loi applicable à l'échange de titres dans un tel État ou une telle juridiction. Aucune offre de titres ne peut être faite autrement que par le biais d'un prospectus satisfaisant aux exigences de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières, dans sa version amendée.

1 Volume du marché des produits biologiques selon Evaluate Pharma ; volume du marché des produits biosimilaires selon Frost & Sullivan.

