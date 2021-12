Invesco Canada Ltée annonce des changements à plusieurs fonds communs de placement





TORONTO, le 9 déc. 2021 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui des changements à plusieurs de ses fonds communs de placement.

À compter du 9 décembre 2021, John Delano deviendra le gestionnaire de portefeuille de la Catégorie croissance mondiale Invesco et ses stratégies de placement seront modifiées afin d'utiliser un processus de placement distinct mettant l'accent sur les sociétés à croissance durable soutenues par des thèmes à long terme.

À compter du 25 mars 2022, la Catégorie croissance mondiale Invesco sera renommée la Catégorie mondiale Invesco. Le même jour, Invesco renommera également les fonds suivants :

Nom actuel du fonds Nouveau nom du fonds Fonds d'excellence canadien de croissance Invesco Catégorie d'excellence canadienne de croissance Invesco Catégorie croissance européenne Invesco Fonds de croissance international Invesco Catégorie croissance internationale Invesco Fonds d'excellence canadien BQÉ Invesco Catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Catégorie d'actions européennes BQÉ Invesco Fonds d'actions internationales BQÉ Invesco Catégorie d'actions internationales BQÉ Invesco

Invesco procède régulièrement à un examen approfondi de ses produits pour s'assurer qu'ils continuent à répondre aux besoins en constante évolution des conseillers et des épargnants. La société apporte ces changements afin de mieux harmoniser le processus de placement avec le nom de chaque fonds.

Au sujet d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion d'actifs indépendante dont la mission est de mettre son expérience en placement au service de tous pour les aider à vivre pleinement leur vie. Nos équipes de placement distinctives offrent une gamme complète de capacités de placement actif, passif et alternatif. Avec des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait 1 500 milliards $US d'actifs pour le compte de clients du monde entier au 30 septembre 2021. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.invesco.ca.

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et des charges. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d'une licence.

© Invesco Canada Ltée, 2021

