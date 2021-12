NEO cote sa troisième société minière avec l'introduction de Strategic Minerals Europe Corp.





NEO a le plaisir d'annoncer l'entrée en bourse de Strategic Minerals Europe Corp. (« Strategic Minerals »), une société de prospection et d'exploitation minière basée en Espagne. Strategic Minerals fera son entrée sur la bourse NEO aujourd'hui, sous le mnémo SNTA.

« Strategic Minerals est maintenant la troisième société minière à être cotée sur la bourse NEO depuis septembre. Cette nouvelle cotation vient confirmer que NEO est la place boursière de prédilection pour les sociétés minières qui se positionnent dans le secteur des minéraux critiques et qui préparent l'avenir », a commenté Jos Schmitt, président-directeur général de NEO. « En faisant son entrée sur NEO, une bourse de niveau 1, Strategic Minerals bénéficiera d'une meilleure liquidité, d'une plus grande notoriété auprès des investisseurs, de négociations d'une meilleure qualité, et d'un niveau exceptionnel de service et d'assistance. Partenaire de choix pour leur introduction en bourse, nous avons hâte d'appuyer leur succès. »

Basée dans la belle juridiction minière du nord-ouest de l'Espagne, Strategic Minerals se concentre actuellement sur la production, le développement et la prospection de l'étain, du tantale et du niobium, des métaux qui sont essentiels à l'économie verte et à la Net-économie. L'étain est un composant clé dans l'informatique et la robotique, les véhicules autonomes et électriques, la production d'énergie et les infrastructures. Le tantale (également connu sous le nom de « coltan ») est fortement utilisé dans la production de composantes électroniques, et principalement de condensateurs, tandis que le niobium allège la demande en charbon à coke pour la production d'acier.

« Notre société s'efforce de prouver que l'exploitation minière peut être à la fois durable et moderne, tout en proposant des produits certifiés hors zone de conflit qui contribuent au bien-être de chacun. Nous sommes ravis de découvrir en la bourse NEO un véritable partenaire, qui comprend notre activité et pense de la même manière que nous », a déclaré Miguel de la Campa, président de Strategic Minerals. « Avec notre entrée en bourse sur NEO, nous disposons d'une plateforme de négociation équitable et transparente pour présenter aux investisseurs nos produits tournés vers l'avenir et nos métaux industriels axés sur l'économie verte et circulaire. »

Les investisseurs peuvent négocier des actions de SNTA par le biais de leurs intermédiaires habituels, notamment les plateformes de courtage à prix réduit et les courtiers traditionnels.

La bourse NEO référence près de 200 cotations uniques, notamment certaines des sociétés canadiennes et internationales en croissance les plus novatrices, ainsi que des FNB issus des plus grands émetteurs canadiens de FNB. Bénéficiant de l'appui de certaines des organisations financières les plus reconnues au Canada, la bourse NEO réalise près de 15% du volume transactionnel total du pays. Cliquez ici pour un aperçu complet de toutes les valeurs mobilières référencées sur NEO.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement juste, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

Suivez l'actualité de NEO: site Internet | LinkedIn | Twitter | Instagram | Facebook

À propos de Strategic Minerals

Strategic Minerals Spain, S.L. (« SMS »), filiale en propriété exclusive de Strategic Minerals, est impliquée dans la production, l'identification, la prospection et le développement de propriétés dotées de ressources minérales, principalement en Espagne. SMS détient des permis et une licence pour le projet Penouta, qui permettent à la Société de produire et de mener des activités de prospection, ainsi qu'un permis d'investigation sur le projet Alberta II, qui lui permet de mener des travaux de prospection, ceux-ci étant déjà en cours. Strategic Minerals est le plus grand producteur d'étain et de tantale de l'Union européenne. La Société se positionne comme un producteur d'étain, de tantale et de niobium durables et certifiés hors zone de conflit, et s'est lancée dans la prospection de lithium.

Suivez l'actualité de Strategic Minerals: site Internet | LinkedIn

Communiqué envoyé le 9 décembre 2021 à 08:10 et diffusé par :