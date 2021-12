Les PRDM rencontrent les députés pour régler les plaintes de maintien de l'équité salariale





QUÉBEC, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Des préposé-es en retraitement des dispositifs médicaux (PRDM) de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) participent aujourd'hui à une vigile devant l'Assemblée nationale pour que le gouvernement règle enfin leurs plaintes de maintien de l'équité salariale. Elles sont de plus allées à la rencontre des députés à leur arrivée à l'Assemblée nationale pour solliciter leur appui.

Depuis plusieurs semaines, les PRDM et les syndicats de la FSSS-CSN sont en action pour convaincre le gouvernement Legault de mettre fin à leur discrimination salariale. Elles attendent depuis maintenant plus de 10 ans que leur salaire soit réajusté en lien avec leurs plaintes de maintien de l'équité salariale. Après avoir sollicité l'appui des PDG des établissements du réseau, elles ont discuté avec des députés ce matin. Elles ont de plus demandé une rencontre avec Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor.

Les PRDM sont plus de 2000 dans le réseau de la santé. Ces travailleuses et travailleurs ont la responsabilité de stériliser le matériel médical et chirurgical. Le rattrapage des chirurgies passe inévitablement par des mesures pour attirer et retenir les PRDM dans le réseau. C'est pourquoi la FSSS-CSN réclame que le gouvernement règle les plaintes de maintien de l'équité salariale.

«?Les PRDM sont tannées d'attendre après le gouvernement et elles sont déterminées à obtenir gain de cause?! Le réseau peine à attirer et retenir le personnel et il est désolant de voir que le gouvernement ne met pas fin à la discrimination salariale qui pénalise des milliers de travailleuses et travailleurs du réseau. C'est pourtant un moyen à sa portée pour mettre fin au manque de personnel?», explique Josée Marcotte, vice-présidente de la FSSS-CSN.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 120?000 membres dans les secteurs publics et privés, dont plus de 100?000 du réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

