Caribous forestiers et montagnards : Québec dévoile les résultats de trois inventaires





QUÉBEC, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) publie aujourd'hui les résultats de ses plus récents inventaires aériens relatifs aux populations de caribous de la Gaspésie, de Manicouagan et de Charlevoix.

Ces inventaires ont pour but d'assurer un suivi des populations afin d'établir l'abondance et l'évolution de ces dernières dans des secteurs bien précis.

Rappelons que le Ministère a mis en place des mesures exceptionnelles de protection, notamment la construction des enclos de protection et de maternité et la poursuite du programme de contrôle des prédateurs pour les populations isolées de Charlevoix, de la Gaspésie et de Val-d'Or.

Sur le plan de la restauration de l'habitat des caribous, le MFFP poursuit la planification et l'exécution de nouveaux travaux de démantèlement et de reboisement de chemins forestiers à Val-d'Or, dans Charlevoix, en Gaspésie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le ministre a également annoncé dernièrement la mise sur pied d'une commission indépendante sur les caribous forestiers et les caribous montagnards de la Gaspésie comprenant une série d'audiences publiques régionales qui ont pour but de connaître l'opinion des participants sur deux scénarios de gestion adaptée de l'habitat des caribous.

Le Ministère considère ainsi que l'ensemble de ces mesures, y compris les inventaires, s'inscrit dans une démarche concrète qui contribuera aux efforts de conservation des caribous.

