Le logiciel innovant « CAAS vFFR » de Pie Medical Imaging pour l'évaluation physiologique non invasive des lésions coronaires intermédiaires fait l'objet d'un essai clinique européen multicentrique, FAST III, qui étudiera l'efficacité de la revascularisation guidée par la réserve de débit fractionnaire du vaisseau (vFFR) par rapport à la revascularisation guidée par FFR classique





MAASTRICHT, Pays-Bas, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Pie Medical Imaging (« PMI »), un leader mondial de l'imagerie cardiaque faisant partie du Groupe Esaote, a annoncé aujourd'hui le début de FAST III, un essai clinique randomisé multicentrique qui étudiera l'utilisation de la réserve de débit fractionnaire du vaisseau par angiographie (CAAS vFFR) chez les patients subissant des procédures de revascularisation coronarienne.

L'essai FAST III, qui est dirigé par le Dr Joost Daemen (cardiologue au Thoraxcenter du Centre médical universitaire Érasme à Rotterdam, Pays-Bas), est un essai de non-infériorité, multicentrique, randomisé et international initié par un chercheur visant à faire participer un total de 2228 patients, dans 7 pays européens et 35 hôpitaux et est parrainé par l'Institut européen de recherche cardiovasculaire (ECRI).

L'étude FAST III vise à démontrer la non-infériorité de la revascularisation guidée CAAS vFFR par rapport à la revascularisation guidée par FFR classique avec un fil invasif chez les patients atteints d'un syndrome coronarien stable ou d'un infarctus du myocarde sans élévation du segment ST et de lésions coronaires intermédiaires.

La vFFR peut évaluer si le rétrécissement d'une artère coronaire est sévère sur le plan fonctionnel et nécessite un traitement. La solution CAAS vFFR permet de le faire sans avoir besoin de fils invasifs, qui font partie de la pratique courante pour mesurer les gradients de pression (FFR), ni d'adénosine.

La haute précision diagnostique de CAAS vFFR, qui calcule la chute de pression et la valeur vFFR à l'aide d'images d'angiographie uniquement, n'a été confirmée que récemment par les résultats des études FAST I, FAST Extend et FAST II qui ont validé la vFFR comme outil précis et facile à utiliser pour évaluer la physiologie coronaire.

« Nous sommes convaincus que cette nouvelle étude conduira à une utilisation plus large des méthodes basées sur les images d'angiographie afin d'offrir une évaluation sûre et précise de la gravité et du pourcentage de sténose artérielle », a déclaré René Guillaume, directeur général de PMI.

L'essai est financé par des bourses de recherche de Pie Medical Imaging (Maastricht, Pays-Bas) et de Siemens Healthineers GmbH (Erlangen, Allemagne).

À propos de Pie Medical Imaging

Pie Medical Imaging BV est un leader mondial de l'analyse et de la visualisation d'images cardiovasculaires basé à Maastricht (Pays-Bas), organisant les ventes mondiales des gammes de produits CAAS et 3mensio. PMI et 3mensio Medical Imaging font partie du Groupe Esaote, leader dans le secteur des équipements biomédicaux. De plus amples informations sur PMI sont disponibles sur le site www.piemedicalimaging.com

