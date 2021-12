Cambridge Quantum lance Quantum Origin - une plate-forme de génération de clés cryptographiques à amélioration quantique pour protéger les données des menaces croissantes





· Quantum Origin est le premier produit commercial au monde construit à l'aide d'ordinateurs quantiques qui offre un résultat que les ordinateurs classiques ne pouvaient pas atteindre

· Quantum Origin est la première plate-forme à dériver des clés cryptographiques en utilisant la sortie d'un ordinateur quantique pour garantir que les données sont protégées au niveau fondamental contre les attaques évolutives

· Elle offre une protection immédiate aux entreprises et aux gouvernements contre les problèmes de sécurité actuels, résultant de l'utilisation de générateurs de nombres aléatoires (RNG) plus faibles

· Quantum Origin aide également à protéger contre les attaques « pirater maintenant, décrypter plus tard », qui se produisent déjà et auront des implications futures

· Les clés cryptographiques améliorées quantiques générées par Quantum Origin sont basées sur un caractère aléatoire quantique vérifiable et peuvent être intégrées dans des systèmes existants. Le protocole repose sur « l'intrication », une caractéristique unique de la mécanique quantique.

· Quantum Origin prend en charge les algorithmes traditionnels, tels que RSA ou AES, ainsi que les algorithmes de cryptographie post-quantique actuellement standardisés par le National Institute for Standards and Technology (NIST)

CAMBRIDGE, Angleterre, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Cambridge Quantum ( CQ ), le leader mondial des logiciels quantiques et filiale à 100 % de Quantinuum, le leader mondial de l'informatique quantique intégrée, a le plaisir d'annoncer le lancement de Quantum Origin, la première plate-forme de génération de clés cryptographiques disponible dans le commerce basée sur le caractère aléatoire quantique vérifiable. Il s'agit du premier produit commercial construit à l'aide d'un ordinateur quantique bruyant à échelle intermédiaire (NISQ) et a été conçu pour protéger les données du monde contre les menaces actuelles et avancées du cryptage actuel.

Le caractère aléatoire est essentiel pour sécuriser les solutions de sécurité actuelles ainsi que pour protéger les systèmes contre la menace future d'attaques quantiques. Ces attaques affaibliront davantage les méthodes déterministes de génération de nombres aléatoires, ainsi que les méthodes qui ne sont pas aléatoirement vérifiables et à partir d'une source quantique.

Les systèmes d'aujourd'hui sont protégés par des normes de cryptage telles que RSA et AES. Leur résilience est basée sur l'incapacité à « casser » une longue chaîne à partir d'un générateur de nombres aléatoires (RNG). Les RNG d'aujourd'hui, cependant, manquent d'un caractère aléatoire vrai et vérifiable ; les nombres générés ne sont pas aussi imprévisibles qu'on le pense et, par conséquent, ces RNG ont été le point d'échec d'un nombre croissant de cyberattaques. Pour ajouter à cela, la menace potentielle d'attaques quantiques augmente désormais les enjeux, incitant les criminels à voler des données cryptées transitant sur Internet, en vue de les décrypter plus tard à l'aide d'ordinateurs quantiques. Attaques dites « pirater maintenant, déchiffrer plus tard ».

Quantum Origin est une plate-forme hébergée dans le cloud qui protège contre ces menaces actuelles et futures. Elle utilise la nature imprévisible de la mécanique quantique pour générer des clés cryptographiques ensemencées avec un caractère aléatoire quantique vérifiable à partir des ordinateurs quantiques de la série H de Quantinuum, alimentés par Honeywell. Elle prend en charge les algorithmes traditionnels, tels que RSA ou AES, ainsi que les algorithmes de cryptographie post-quantique actuellement normalisés par le National Institute for Standards and Technology (NIST).

« Nous travaillons depuis un certain nombre d'années sur une méthode pour utiliser de façon efficiente et efficace les fonctionnalités uniques des ordinateurs quantiques afin de fournir à nos clients une défense contre les adversaires et les criminels aujourd'hui et à l'avenir une fois que les ordinateurs quantiques seront répandus » a déclaré Ilyas Khan, PDG de Quantinuum et fondateur de Cambridge Quantum. Il a ajouté « Quantum Origin nous donne la possibilité d'être à l'abri des menaces les plus sophistiquées et les plus puissantes d'aujourd'hui ainsi que des menaces des ordinateurs quantiques à l'avenir. »

Duncan Jones, responsable de la cybersécurité chez Cambridge Quantum, a déclaré : « Lorsque nous parlons de protéger des systèmes à l'aide de technologies quantiques, nous ne parlons pas seulement de les protéger des menaces futures. Qu'il s'agisse de démantèlement à grande échelle d'organisations, de pirates informatiques d'États-nations et du potentiel inquiétant d'attaques « pirater maintenant, décrypter plus tard », les menaces sont bien réelles aujourd'hui et sont là pour rester. Les entreprises responsables doivent déployer toutes les défenses possibles pour assurer une protection maximale au niveau du chiffrement aujourd'hui et demain. »

Clés améliorées quantiques sur demande

Avec Quantum Origin, lorsqu'une organisation a besoin de générer des clés améliorées quantiques, elle peut désormais passer un appel via une API. Quantum Origin génère les clés avant de les chiffrer avec une clé de transport et de les relayer en toute sécurité à l'organisation. Pour donner aux organisations un haut niveau d'assurance que leurs clés de chiffrement sont aussi imprévisibles que possible, Quantum Origin teste l'intégralité de la sortie des ordinateurs quantiques, s'assurant que chaque clé est ensemencée à partir d'un caractère aléatoire quantique vérifiable.

Ces clés sont ensuite simples et faciles à intégrer dans les systèmes existants des clients car elles sont fournies dans un format pouvant être utilisé par les systèmes et le matériel de cybersécurité traditionnels. Cette approche de bout en bout garantit que la génération de clés est à la demande et est capable de s'adapter à l'utilisation, tout en restant sécurisée.

Quantum Origin en pratique

Les clés Quantum Origin doivent être utilisées dans tout scénario nécessitant une cybersécurité renforcée. Lors du lancement, CQ proposera Quantum Origin aux sociétés de services financiers et aux fournisseurs de produits de cybersécurité avant de se développer dans d'autres secteurs hautement prioritaires, tels que les télécommunications, l'énergie, la fabrication, la défense et le gouvernement.

La technologie a déjà été utilisée dans une série de projets avec des partenaires de lancement. Axiom Space a utilisé Quantum Origin pour effectuer un test de communication cryptée post-quantique entre l'ISS et la Terre - envoyant le message « Hello Quantum World » à la Terre crypté avec des clés post-quantiques issues d'un caractère aléatoire quantique vérifiable. Fujitsu a intégré Quantum Origin dans son réseau étendu défini par logiciel (SDWAN) en utilisant des clés améliorées quantiques aux côtés d'algorithmes traditionnels.

Plus d'informations sont disponibles sur :

· Les partenaires utilisent les cas de Quantum Origin

· Sondage auprès des leaders mondiaux de Cambridge Quantum/Dimensional Research

· Spécifications du produit Quantum Origin

À propos de Cambridge Quantum

Fondée en 2014, Cambridge Quantum est un leader mondial des logiciels quantiques et des algorithmes quantiques, permettant aux clients de tirer le meilleur parti du matériel informatique quantique en évolution rapide. Elle fait partie de la nouvelle société Quantinuum, la plus grande société d'informatique quantique intégrée au monde. Cambridge Quantum possède des bureaux en Europe, aux États-Unis et au Japon. Pour plus d'informations, visitez CQ à l'adresse http://www.cambridgequantum.com et sur LinkedIn . Accédez au code source pour lambeq, TKET, les liaisons Python et les utilitaires sur GitHub .

La marque Honeywell est utilisée sous licence de Honeywell International Inc. Honeywell ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant ce service.

Communiqué envoyé le 9 décembre 2021 à 07:47 et diffusé par :