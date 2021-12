Des lauréats du prix Nobel se sont penchés sur l'avenir des technologies lors de Nobel Vision





MOSCOU, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Des lauréats des prix Nobel, Wolf, Abel et de la médaille Fields, des scientifiques russes et étrangers de premier plan, des futurologues, des participants à l'évaluation Thinkers50, des représentants des autorités et des entreprises innovantes ont conservé leur vision de l'avenir des technologies dans une « capsule temporelle ». À la fin de l'année 2022, on saura si les prévisions des experts se sont réalisées. Plus d'un million de téléspectateurs de 70 pays ont suivi les experts lors du Forum international « Nobel Vision. Open Innovations 2.0 » à Skolkovo (groupe VEB.RF).

Les prévisions des lauréats du prix Nobel de chimie (1987 et 2004) Jean-Marie Lehn et Aaron Ciechanover, du lauréat du prix Nobel de sciences économiques 2011 Thomas J. Sargent, du représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour les relations avec les organisations internationales en vue de la réalisation des objectifs de développement durable Anatoly Chubais, et d'autres intervenants ont été conservées dans la « capsule temporelle » et seront divulguées lors du prochain Forum en 2022.

Le ministre des soins de santé de la Fédération de Russie, Mikhail Murashko, et le professeur de l'université de Columbia, Sheena Iyengar, ont prédit le développement de médicaments abordables pour le traitement du COVID-19 à différents stades de la maladie. Le président de la fondation Skolkovo, Arkady Dvorkovich, s'attend à une augmentation de la demande de ressources énergétiques de base, mais aussi à une réduction des investissements dans leur production en raison de la mise en oeuvre des technologies et des principes ESG. Le président du conseil d'administration du groupe Russian Investments, Kirill Ignatyev, mise sur la personnalisation de l'économie, la percée de la recherche spatiale, le développement des biotechnologies alimentaires, la microénergie et les écotechnologies.

Rae Kwon Chung, lauréat du prix Nobel de la paix 2007 : « Les technologies de captage, de préservation et de stockage du carbone, ainsi que les technologies de production d'hydrogène, joueront un rôle de premier plan dans un avenir proche. Je suis sûr qu'elles auront une influence considérable sur le développement du monde ».

Edvard Moser, lauréat du prix Nobel de physiologie ou de médecine 2014 : « En neurobiologie, nous verrons la mise en oeuvre de technologies, qui nous permettent d'observer l'activité de milliers de neurones au moment de l'accomplissement de tâches cognitives. En activant ou désactivant l'activité de cellules cibles particulières, nous serons en mesure de mieux comprendre la fonctionnalité du cerveau et de traiter efficacement un large éventail de maladies psycho-neurologiques ».

