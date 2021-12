Purolator annonce les gagnants du Concours de subventions aux petites entreprises « Plein Nord » de 2021





Plus de 100 000 $ seront remis pour aider de jeunes pousses à croître et à avoir une incidence positive sur les collectivités et l'économie canadiennes

TORONTO, le 9 déc. 2021 /CNW/ - Purolator a annoncé aujourd'hui les gagnants du Concours de subventions aux petites entreprises « Plein Nord », qui a été lancé l'été dernier. Ces trois petites entreprises d'ici recevront 20 000 $ en argent comptant, ainsi que 15 000 $ en promotions de marketing et 500 $ en expédition gratuite avec Purolator.

Les candidats devaient démontrer comment leur petite entreprise contribue à rendre le Canada plus fort et a une incidence positive sur les collectivités locales. Grâce à ce coup de pouce financier, les gagnants pourront poursuivre leur croissance et soutenir l'économie du pays. Purolator est fière d'aider les petites entreprises d'un océan à l'autre à trouver des solutions d'expédition et à se rapprocher de leur clientèle.

« Nous avons reçu des milliers de candidatures très intéressantes de partout au pays, ce qui témoigne du soutien remarquable offert aux petites entreprises canadiennes, souligne John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. Purolator est ravie d'appuyer les gagnants du Concours de subventions aux petites entreprises "Plein Nord" de 2021 et elle est impatiente de les voir prospérer encore davantage et aider leurs quartiers. »

Voici les gagnants du Concours de subventions aux petites entreprises « Plein Nord » de 2021

AfterSell est un logiciel interentreprises (B2B) qui aide les propriétaires de commerces en ligne indépendants à stimuler leurs revenus en améliorant leur expérience après l'achat. Il appartient à Dhruv Patel ( Fort McMurray , Alb.), à Armon Shokravi ( West Vancouver ), à Landon Fuhr ( Calgary ) et à Varun Kundra ( Edmonton ). Apprenez-en plus sur le site aftersell.com (en anglais seulement).

General Store a été fondé par Jenna Jamieson de , en Nouvelle-Écosse. Lancée en réponse à la pandémie, qui a forcé les marchés fermiers à interrompre leurs activités, la petite entreprise propose aux gens de sa collectivité rurale des produits des quatre coins de la province, y compris des aliments frais locaux livrés sans contact. Apprenez-en plus sur le site jamiesonsgeneralstore.ca (en anglais seulement). Stush Patties vend ses pâtés gastronomiques faits d'ingrédients naturels locaux dans des épiceries spécialisées et des restaurants. L'entreprise a été fondée par Opal Rowe de Toronto . Apprenez-en plus sur le site stushpatties.com (en anglais seulement).

Les petites entreprises en chiffres

En 2020, les petites entreprises représentaient 98 % de toutes les entreprises avec employés au Canada ; elles employaient 9,7 millions de personnes au pays, ce qui correspond à environ 64 % de l'ensemble de la main-d'oeuvre. (Source : Statistique Canada, 2021)

; elles employaient 9,7 millions de personnes au pays, ce qui correspond à environ 64 % de l'ensemble de la main-d'oeuvre. (Source : Statistique Canada, 2021) Plus de la moitié des propriétaires de petites entreprises affirment ne pas avoir été touchés de manière négative par la COVID-19. (Source : Cargo SMB Study, 2021)

Au moins 152 000 petites entreprises canadiennes ont adopté le commerce électronique depuis le début de la pandémie. (Source : Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, 2021)

Apprenez-en davantage sur les gagnants et voyez comment Purolator appuie la réussite des petites entreprises à purolator.com/subventions-petites-entreprises.

À propos de Purolator

Purolator Inc. est un fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis. Célébrant plus de 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Elle est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 13 000 employés.

