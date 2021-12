Avis aux médias - Élus et vedettes prêteront main-forte à la Moisson de Noël





MONTRÉAL, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Moisson Montréal, vous convie à assister à sa grande activité traditionnelle du temps des fêtes, vendredi le 10 décembre prochain. Plus de 50 personnes incluant plusieurs élus, bénévoles et personnalités publiques seront à l'oeuvre pour confectionner les 2000 derniers paniers des Fêtes. Cette année, le but est d'en réaliser 20 000 pour égayer le temps des fêtes des milliers de Montréalais desservis par l'intermédiaire des 300 organismes accrédités à Moisson Montréal.

Quoi : Moisson de Noël - confection de paniers des Fêtes

Quand : vendredi 10 décembre 2021 dès 9h45

Où : 6880, chemin de la Côte-de-Liesse, Montréal H4T 2A1

Seront présents : Les comédiennes du film L'Arracheuse de Temps Geneviève Schmidt, Michèle Deslauriers, Sonia Cordeau et Jade Charbonneau, le comédien Félix Antoine Tremblay, l'humoriste Mario Jean, la comédienne Hélène Florent ainsi que les porte-paroles de Moisson Montréal, la comédienne Élise Guilbault et le créateur multidisciplinaire Justin Kingsley. Plusieurs élus municipaux, provinciaux et fédéraux mettront également la main à la pâte.

Des organismes accrédités chez Moisson Montréal viendront également récupérer à notre entrepôt leurs boîtes du temps des Fêtes, afin de les redistribuer aux bénéficiaires.

À propos de Moisson Montréal

Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada. Sa mission consiste à fournir un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires desservant les personnes en situation de précarité de l'île de Montréal tout en participant au développement de solutions durables.

