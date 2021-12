/R E P R I S E -- Avis aux médias - Point de presse - L'opposition officielle - Bilan de la session parlementaire/





QUÉBEC, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les membres des médias sont conviés à un point de presse de la cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la santé et des services sociaux, ainsi que de la Charte des régions, madame Dominique Anglade. Elle sera accompagnée des officiers parlementaires de l'opposition officielle, M. Pierre Arcand, président du caucus, Mme Filomena Rotiroti, whip, M. André Fortin, leader et M. Monsef Derraji, leader adjoint.

DATE : 9 décembre 2021



HEURE : 8h40



LIEU : Hall principal, Assemblée nationale du Québec

