Avis aux médias - Évènement tenu à l'occasion des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe : Discussion de groupe sur les initiatives visant à contrer la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, organisée par Femmes et Égalité des genres Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada





OTTAWA, ON, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Nous invitons les représentantes et représentants des médias à se joindre à l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et à l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, pour une discussion de groupe organisée à l'occasion des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe.

Gina Wilson, sous-ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et sous-ministre déléguée principale de la Diversité, de l'Inclusion et de la Jeunesse, à Patrimoine canadien, animera une discussion entre des dirigeantes et dirigeants communautaires au sujet de leur vision sur la manière de contrer la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Cet évènement se tiendra dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe et soulignera le travail important qu'accomplissent les organismes qui offrent des services et un soutien aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

Panélistes :

Nicole Eshkakogan - directrice scientifique, Awo Taan Healing Lodge Society

Amanda Buffalo - secrétariat de défenseures et défenseurs, Liard Aboriginal Women's Society

John R. Sylliboy - cofondateur, Wabanaki Two-Spirit Alliance

Diane Redsky - directrice générale, Ma Mawi Wi Chi Itata Centre Inc.

Hilda Pyrz-Anderson - gestionnaire, Unité de liaison sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées du Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc., et directrice du Cercle national des familles et des survivants

Date : le 9 décembre 2021

Heure : 10 h 30 (HNE)

Les représentantes et représentants des médias peuvent accéder à la discussion de groupe en tant que membres du public en s'inscrivant à l'adresse suivante : https://events.myconferencesuite.com/Dec9-MMIWG-CIRNAC/reg/landing?l=101

Note pour les médias :

Il n'y aura pas de point de presse durant cet évènement. Si vous voulez demander une entrevue ou si avez des questions, veuillez communiquez avec Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et Femmes et Égalité des genres Canada.

