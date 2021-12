Lightspeed s'attaque à la crise de la chaîne d'approvisionnement en reliant les grandes marques et les détaillants





En travaillant avec des marques renommées comme Coach, rag & bone et Citizens of Humanity Lightspeed accélère sa mission visant à connecter les marques, les magasins et les consommateurs dans le cadre d'un réseau unifié

MONTRÉAL, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Lightspeed Commerce Inc. ( « Lightspeed » ou la « société ») (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD), la plateforme commerciale tout-en-un permettant aux commerçants à travers le monde de simplifier, adapter et fournir des expériences client exceptionnelles, révolutionne l'écosystème moderne de la vente au détail en créant un pont entre l'expérience des commerçants et celle des marques dans le but de faire face aux défis de chaîne logistique dans l'industrie. La plateforme NuORDER par Lightspeed utilisée par La Baie et d'autres grands détaillants ainsi que des marques connues comme Coach , rag & bone et Citizens of Humanity , permettra aux commerçants et aux consommateurs d'éviter de futurs retards dans la dernière étape des chaînes d'approvisionnement mondiale - là où les bons produits doivent être disponibles pour les bons clients, au bon moment.

La plateforme NuORDER par Lightspeed connecte directement les acheteurs et les marques au moyen d'une interface élégante et conviviale afin d'aider les acheteurs des marques de commerce de détail à prendre des décisions fondées sur les données, à collaborer avec les fournisseurs et à accélérer le processus de mise en marché.

« Les grands détaillants adoptent la technologie innovatrice qu'amène Lightspeed sur le marché , ce qui bénéficiera ultimement aux commerces indépendants qui nous tiennent tant à coeur. Cette innovation démocratise l'accès à la technologie, ce qui contribuera à éliminer le gaspillage et l'inefficacité dans le commerce de détail et à surmonter les retards de la chaîne logistique », a déclaré JP Chauvet, président de Lightspeed. « L'ensemble du processus d'achat et de commercialisation se voit révolutionné par la technologie puissante de NuORDER par Lightspeed, qui soutient à la fois les détaillants et les marques. Ces dernières annonces soulignent le soutien dont nous bénéficions au sein de l'industrie et la demande à laquelle notre plateforme répond. »

Lightspeed a récemment acquis NuORDER pour contribuer à créer un pont innovateur entre l'expérience des commerçants et celle des marques, de manière à simplifier la commande de produits pour les détaillants et à fournir aux marques des informations cruciales sur la façon dont leurs produits circulent. Cette intégration renforcera la capacité de Lightspeed de servir non seulement les commerces indépendants, mais également les marques et les grands détaillants, en exploitant les données et les ressources de ces groupes au bénéfice des commerçants, des marques et des clients à travers le monde.



Cette nouvelle solution contribuera à démocratiser le commerce, en permettant tant aux petits qu'aux grands commerçants de maximiser davantage leur efficacité au moyen de la même technologie d'entreprise. Lightspeed reliera les acheteurs et les marques, afin de concevoir de meilleures gammes de produits avec une friction minimale, ce qui profitera ultimement aux consommateurs qui magasinent à partir de leur domicile ou en magasin et contribuera à soulager les chaînes logistiques internationales mises à rude épreuve.

La plateforme NuORDER par Lightspeed connecte directement les acheteurs et les marques en temps réel pour La Baie, afin que la chaîne puisse visualiser et concevoir des assortiments, localiser son offre en fonction des différents marchés, de même qu'exécuter les commandes et livrer les produits aux consommateurs. La technologie NuORDER par Lightspeed accélérera la numérisation des processus d'achat et de commercialisation de La Baie, grâce à sa plateforme intuitive axée sur le visuel qui aide les acheteurs à prendre des décisions fondées sur les données, à collaborer avec les fournisseurs et à accélérer le processus de mise en marché.

« Nous appliquons une approche centrée sur les clients dans l'ensemble de notre entreprise, et la plateforme NuORDER par Lightspeed simplifie maintenant notre processus interne grâce à une vitesse et à une efficacité considérables, et nous permet ainsi de répondre aux préférences des différents marchés au moyen d'assortiments de produits tendance soigneusement sélectionnés », a déclaré Laura Janney, marchande en chef chez La Baie.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York (NYSE: LSPD) et à celle de Toronto (TSX: LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine depays.

Pour plus de renseignements, visitez le fr.lightspeedhq.com Suivez-nous dans les médias sociaux : LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »), y compris de l'information au sujet des attentes relatives aux résultats et synergies résultant de l'acquisition, des partenariats, de l'offre de produits de Lightspeed et de sa feuille de route des produits prévus. Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits passés. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Committee, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres facteurs avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

