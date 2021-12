Des universitaires en littératie financière de renom se réunissent pour accélérer la recherche et les solutions aux crises financières des ménages





Un nouveau réseau mondial pour améliorer l'étude de la littératie financière et des finances personnelles afin d'aider les personnes les plus durement touchées par la pandémie de COVID-19

WASHINGTON, 9 décembre 2021 /CNW/ - Alors que les familles et les nations tentent désespérément de s'accrocher pendant la crise économique entraînée par la pandémie de COVID-19, plus de 50 chercheurs éminents du monde entier se réunissent pour former le réseau G53 Financial Literacy and Personal Finance Research Network . Le nouveau groupe vise à accélérer la recherche et les solutions qui peuvent aider les gens à suivre le rythme effréné et à mieux se préparer aux crises financières, grandes et petites.

« La pandémie a mis en lumière la souffrance qu'engendrent les difficultés financières et les gens ont besoin de développer des anticorps non seulement contre le virus, mais aussi contre la fragilité financière », a déclaré Annamaria Lusardi , cofondatrice du nouveau réseau, professeure universitaire et directrice académique du Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC) de l'Université George Washington, qui hébergera le nouveau G53 Network.

Dans le cadre de cette initiative, les meilleurs chercheurs dans le domaine de la littératie financière et des finances personnelles se rassemblent afin de faciliter l'échange d'idées, de promouvoir la recherche fondée sur des données probantes et d'éclairer les décideurs et le secteur privé.

Le groupe se désigne comme le G53 Network en reconnaissance du code académique - G53 - qui représente le domaine de la littératie financière. Portant bien son nom, le réseau compte 53 membres fondateurs du monde entier.

« Des changements démographiques aux changements des marchés financiers en passant par le début de la pandémie, nous avons vu à quel point il est essentiel de posséder les compétences de base pour naviguer à la fois dans les événements prévus et imprévus, a déclaré le coprésident du G53 Network, Panu Kalmi , professeur d'économie et vice-doyen à l'école de comptabilité et de finance de l' Iniversité de Vaasa , en Finlande. Alors que les décideurs sont de plus en plus conscients des conséquences de l'illettrisme financier, il reste encore de nombreuses questions à examiner afin de mieux comprendre les avantages de l'éducation en finances personnelles, en particulier pour les populations historiquement mal desservies. »

Étant donné que les femmes et les communautés marginalisées subissent des répercussions économiques démesurées de la COVID-19 et d'autres problèmes de notre époque, l'expansion de la littératie financière est essentielle non seulement pour les particuliers, mais aussi pour la reprise économique nationale et mondiale.

« L'étude de la littératie financière a connu une croissance exponentielle et son importance a été de plus en plus reconnue au cours des dix dernières années, a fait remarquer Mme Lusardi. En menant des recherches des plus rigoureuses, nous cherchons à relever les défis mondiaux en matière de littératie financière et de finances personnelles afin d'influencer les changements de politiques ainsi que le travail du secteur privé et de donner aux gens les moyens d'obtenir de meilleures conditions de vie. En d'autres termes, il s'agit d'une recherche qui a un impact ».

Le G53 Network s'engage également à former la prochaine génération de chercheurs en encadrant et en formant des jeunes universitaires et des étudiants diplômés.

Les membres du réseau mondial comprennent des chercheurs et des associés de recherche basés en Australie, en Autriche, en Belgique, au Canada, en Finlande, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, à Singapour, en Afrique du Sud, en Espagne, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis. D'autres membres s'y joindront. Les membres apportent leur expertise dans les domaines de l'économie, des finances, des affaires, des politiques publiques, de la comptabilité, du marketing et du droit, ce qui témoigne de la vaste portée de la recherche sur la littératie financière et les finances personnelles.

Une liste des membres et des renseignements sur le réseau sont disponibles sur www.g53network.org , ainsi que sur Twitter et LinkedIn . Le G53 Network est alimenté par le GFLEC de la GW School of Business, ainsi que le Sim Kee Boon Institute for Financial Economics de la Singapore Management University .

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS :

Lisa Fels Davitt

+1 973 886-1917

lisa@successioncommunications.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1704609/G53_Network_Logo.jpg

SOURCE The Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC)

Communiqué envoyé le 9 décembre 2021 à 07:00 et diffusé par :