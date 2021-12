Accel-KKR soutient Entersekt, leader des solutions d'authentification sans friction





Entersekt, leader mondial des solutions d'authentification et d'identité des appareils dont le siège se trouve au Cap, a annoncé ce jour un important investissement d'Accel-KKR, une société d'investissement privé axée sur la technologie leader de son secteur. Cet investissement va permettre à Entersekt d'accélérer sa feuille de route, de recruter des talents et d'alimenter son expansion sur de nouveaux marchés.

« Nous sommes impatients d'entamer cette collaboration avec Accel-KKR. Le secteur connaît actuellement une vague d'innovation dans des domaines comme l'omnicanal et l'authentification sans mot de passe, le protocole 3-D Secure et l'open banking. Tous revêtent une importance stratégique pour Entersekt. L'investissement d'Accel-KKR nous aidera à développer nos activités afin d'atteindre plus d'organisations dans d'autres régions avec nos solutions cloud-first », déclare Schalk Nolte, PDG d'Entersekt.

Entersekt sécurise actuellement plus d'1 milliard de transactions par mois, protégeant ainsi des millions de clients de services financiers à travers le monde. L'entreprise, pionnière mondiale en matière d'authentification, est connue pour commercialiser des solutions inédites dans son secteur. Citons deux exemples récents : la toute première solution d'authentification de paiement utilisant la norme FIDO, et la première implémentation sur le marché d'une solution 3-D Secure EMV utilisant l'IA qui aujourd'hui progresse rapidement au sein d'une banque primée.

« Entersekt est connue pour sa grande expertise verticale et son parcours sans faute dans le secteur des services financiers. L'entreprise est très appréciée de ses clients, en particulier pour sa technologie innovante qui réinvente totalement l'expérience de l'utilisateur », explique Joe Porten, directeur au sein d'Accel-KKR. « En qualité de partenaire, Accel-KKR s'engage à accompagner l'équipe d'Entersekt dans l'accélération de sa croissance pour proposer une innovation continue dans sa branche d'activité. »

« Fournir une expérience utilisateur sans friction et permettre aux organisations de personnaliser leur parcours utilisateur en fonction de leurs besoins spécifiques représente une part très importante de notre proposition de valeur », ajoute Nolte. « C'est ainsi que nous concrétisons notre vision : combler l'écart entre identité, authentification et paiements. »

Créée en 2000, Accel-KKR est l'une des premières sociétés d'investissement privé axées sur la technologie. Depuis, elle a investi dans plus de 300 entreprises du marché intermédiaire des secteurs des logiciels et de la technologie dans le monde entier. Elle forme des partenariats avec des équipes de direction solides au sein d'entreprises logicielles B2B proposant des technologies essentielles. En août 2021, Accel-KKR a figuré dans la liste des 25 meilleures sociétés d'investissement privé pour les entreprises en croissance par GrowthCap Advisory.

À propos d'Entersekt :

Entersekt est un leader du marché des solutions logicielles d'identification des appareils et d'authentification des clients. Les institutions financières et les grandes entreprises du monde entier s'appuient sur sa technologie multi-brevetée pour communiquer avec leurs clients en toute sécurité, les protéger contre la fraude et leur proposer de nouvelles expériences intuitives, quel que soit le canal ou l'appareil utilisé. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter entersekt.com ou envoyer un email à info@entersekt.com.

À propos d'Accel-KKR :

Accel-KKR est une société d'investissement axée sur la technologie avec plus de 10 milliards de dollars d'engagements en capital. La société se concentre sur les entreprises de logiciels et de technologies, bien positionnées pour la croissance de leur chiffre d'affaires et de leurs résultats. La stratégie d'investissement d'Accel-KKR se fonde sur son engagement à développer des partenariats solides avec les équipes de direction des sociétés de son portefeuille et à créer de la valeur aux côtés de la direction en tirant parti des ressources importantes disponibles via le réseau Accel-KKR. Accel-KKR se concentre sur les entreprises du marché intermédiaire et fournit une vaste gamme de solutions de capital, y compris des capitaux de rachat, des investissements de croissance minoritaire et des alternatives de crédit. Accel-KKR investit également dans un large éventail de types de transactions, y compris les recapitalisations d'entreprises privées, les exclusions de division et les transactions de fermeture. En 2019, 2020 et 2021, Inc. a nommé Accel-KKR au « PE 50 ? Les meilleures sociétés de capital-investissement pour les entrepreneurs », sa liste annuelle de sociétés de capital-investissement favorables aux fondateurs. Accel-KKR a son siège à Menlo Park et des bureaux à Atlanta et à Londres. Pour en savoir plus, visitez accel-kkr.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

