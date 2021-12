Kemijoki Oy choisit Hansen pour ses opérations de trading aFRR





Hansen Technologies (ASX:HSN) a le plaisir d'annoncer la conclusion d'un nouvel accord avec la société Kemijoki Oy. Dans le cadre de cet accord, Kemijoki Oy, première société finlandaise d'hydroélectricité, utilisera Hansen Trade pour couvrir ses opérations de trading aFRR (Automatic Frequency Restoration Reserve, ou processus automatique de restauration de la fréquence).

Conforme au Nordic Balancing Model(modèle d'équilibrage nordique), la solution Hansen Trade aFRR permettra à Kemijoki Oy d'offrir des capacités hydroélectriques au marché nordique des capacités aFRR. La solution SaaS clé en main de Hansen pour le trading aFRR rationalisera le processus quotidien de trading de Kemijoki sur le nouveau marché qui s'ouvrira début 2022.

Janne Ala, directeur, hydroélectricité et responsabilité de l'entreprise, Kemijoki Oy, a déclaré: «Nous constatons que le modèle d'équilibrage nordique modifie considérablement les marchés auxiliaires de la région. L'introduction de ce nouveau modèle s'accompagne de nouvelles normes de communication et de nouvelles règles de marché. Pour nous, la capacité de Hansen à fournir rapidement une solution SaaS clé en main est idéale car elle nous épargne la nécessité de nous occuper des spécifications, de la mise en oeuvre et de la maintenance. Et nous n'avons pas besoin d'allouer des ressources à la maintenance des systèmes informatiques liés au trading. L'équipe de Kemijoki Oy est désormais idéalement positionnée pour se concentrer sur l'optimisation de la valeur de nos actifs hydroélectriques.»

Scott Weir, président, région EMEA, Hansen Technologies, a déclaré: «Chez Hansen, nous considérons que notre mission consiste à fournir à nos clients des avantages concurrentiels qui leur permettent, grâce à des outils modernes, d'optimiser leurs opérations critiques dans un environnement en évolution rapide. En déployant la solution Hansen Trade, Kemijoki Oy sera en mesure de rationaliser ses opérations quotidiennes de trading pour tirer parti de la dynamique du marché.»

Le choix de Hansen Trade par Kemijoki Oy fait suite à d'autres accords récemment conclus avec Power-Deriva, Tampereen Sähkölaitos et Fortum. Déployée en tant que solution SaaS basée sur le cloud, Hansen Trade répond pleinement aux exigences de flexibilité et d'évolutivité du marché en évolution du trading énergétique.

À propos de Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) est un chef de file mondial des logiciels et services destinés aux secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications. Le portefeuille de produits logiciels primés de Hansen a conquis plus de 600 clients dans plus de 80 pays, leur permettant de créer, de vendre et de fournir de nouveaux produits et services, de gérer et d'analyser leurs données clients et de contrôler les processus essentiels de gestion des revenus et d'assistance client.

À propos de Kemijoki Oy

Kemijoki Oy est un producteur finlandais d'hydroélectricité et d'électricité de régulation. La société, qui possède 20 centrales hydroélectriques, assure en outre la régulation des réservoirs de Lokka et Porttipahta, ainsi que des lacs Kemijärvi et Olkkajärvi. Le principal objectif de Kemijoki Oy est de produire de l'hydroélectricité de manière fiable et rentable pour ses parties prenantes.

Kemijoki Oy, qui opère en qualité d'organisation d'experts et de commissaires de la production hydroélectrique, est également un développeur d'expertise hydroélectrique. Les opérations de la Société lui sont essentiellement commandées par des prestataires de services. Grâce à son modèle d'exploitation agile et partenarial, Kemijoki Oy est en mesure de produire de l'hydroélectricité de manière rentable tout en s'adaptant aux changements des conditions.

