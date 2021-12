/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le SICHU-FIQ dénonce la situation critique au CHU de Québec et interpelle le ministre Dubé/





QUÉBEC, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse du Syndicat interprofessionnel du CHU de Québec (SICHU-FIQ) le jeudi 9 décembre 2021 concernant la situation critique au CHU de Québec. Les conditions de travail continuent de se détériorer, notamment le recours au temps supplémentaire obligatoire de façon régulière par les gestionnaires malgré les demandes répétées du syndicat pour corriger le tir rapidement et trouver d'autres alternatives. Contrairement à ce que M. Dubé laisse croire à la population, la réalité sur le terrain est bien différente et si rien ne change, les professionnelles en soins continueront de quitter le navire. La présidente du SICHU, Nancy Hogan, accompagnée de représentantes du syndicat et de professionnelles en soins, prendra la parole et sera disponible par la suite pour accorder des entrevues.

La conférence de presse sera également diffusée sur la page Facebook du syndicat :

https://www.facebook.com/sichudequebec

Aide-mémoire



Date : Jeudi 9 décembre 2021



Heure : 10 h 00



Endroit : Bureau FIQ Québec

1260, rue du Blizzard, Québec

