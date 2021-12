Les petites entreprises renaissent, alors que la demande de crédit demeure faible





TORONTO, 09 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'aube de la nouvelle année, de plus en plus de Canadiens se lancent en affaires, comme l'indique le rapport sur les tendances en matière de crédit des petites entreprises du 3e trimestre d'Equifax Canada. Bien que le nombre de nouvelles entreprises actives sur le plan financier ne soit pas aussi élevé qu'avant la pandémie, on remarque une hausse de 40 % à l'échelle du pays. Cette hausse est plus marquée en Alberta et dans les provinces de l'Atlantique.



Taux de croissance des nouvelles entreprises (par province)

Alb. C.-B. Ont. Qc Prairies Atlantique Nord du Canada Total T3 2021 comp. à

T3 2020 72 % 56 % 48 % -5 % 56 % 62 % 55 % 40 % T3 2021 comp. à

T3 2019 -27 % -31 % -37 % -37 % -11 % -43 % 5 % -34 %



« Les petites entreprises renaissent. Des dizaines de milliers de nouvelles entreprises sont devenues actives financièrement en 2021, a affirmé Jeff Brown, responsable des petites et moyennes entreprises pour Equifax Canada. Ces chiffres sont de bon augure pour la croissance future puisque, historiquement, les nouvelles entreprises sont deux fois plus susceptibles de devenir actives financièrement au printemps, entre mai et juillet. Il n'y a aucun doute que la fibre entrepreneuriale est bien présente au Canada. »

Selon les prévisions, la demande de nouveau crédit devrait augmenter

Même si les dépenses des consommateurs ont augmenté, il semble que les subventions gouvernementales et les facilités de crédit offertes aux petites entreprises aient fourni un coussin financier aux propriétaires d'entreprises tout au long du troisième trimestre, réduisant ainsi le besoin de recourir à des produits de crédit à haut taux d'intérêt.

Les demandes de crédit soumises par les petites entreprises auprès de leurs fournisseurs ont diminué de 20 % sur 12 mois, et celles soumises aux banques ont augmenté de 30 % sur 12 mois. La demande de crédit est étonnamment très faible si l'on compare ces chiffres à ceux de l'an dernier à pareille date, alors que des mesures de confinement étaient en vigueur et qu'aucun vaccin n'était disponible, selon M. Brown.

« Les entreprises canadiennes sont demeurées artificiellement soutenues par les subventions gouvernementales et les facilités de crédit au cours du 3e trimestre, mais les mesures d'aide prendront bientôt fin, poursuit M. Brown. Puisque de nombreux programmes fédéraux de soutien aux petites entreprises ne seront plus offerts, nous nous attendons à une hausse des demandes de crédit soumises par les petites entreprises aux banques et aux fournisseurs. »

« Cette hausse exercera des pressions sur les prêteurs et les fournisseurs, car ils n'ont aucune idée comment les petites entreprises se débrouilleront après la fin des programmes de soutien. Nous croyons que les gestionnaires de crédit hésiteront à accorder du crédit aux entreprises dans le secteur de l'hôtellerie et dans les secteurs touchés par les problèmes d'approvisionnement comme le secteur de l'automobile, en raison des risques plus élevés. La reprise dans ces industries demeurera lente tout au long de 2022. »

Les défaillances toujours en baisse

Les défaillances des petites entreprises demeurent exceptionnellement faibles, ce qui signifie que les petites entreprises qui ont obtenu du crédit pendant la pandémie répondent aux attentes de leurs prêteurs et de leurs fournisseurs.

Les provinces de l'Atlantique et les Prairies ont enregistré la plus forte baisse en matière de défaillances de plus de 90 jours sur 12 mois, soit une baisse de 26,2 % et de 21,1 % respectivement. Ces deux régions affichent des perspectives à long terme plus solides que les autres provinces où les dettes à long terme sont préoccupantes.

« Prochainement, les petites entreprises devront se pencher sur le remboursement de leurs dettes au gouvernement, ajoute M. Brown. Comme plus de 75 % des entreprises ont obtenu des prêts sans intérêt du gouvernement, elles doivent soupeser les avantages et les inconvénients d'essayer de rembourser ces prêts avant la fin de 2022, plutôt que de les rembourser sur plusieurs années. »

Grâce au compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), le gouvernement fédéral a prêté plus de 49 G$ à plus de 898 000 entreprises depuis le début de la pandémie. Les intérêts courront sur ces prêts d'ici la fin de 2022, si le solde du prêt n'est pas entièrement remboursé avant la date limite. Le gouvernement fédéral surveillera la situation de près au premier trimestre afin de suivre la croissance et la reprise des activités des petites entreprises.

À propos d'Equifax

Chez Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant que société internationale exploitant ses activités dans les secteurs des données, des analyses et des technologies, Equifax joue un rôle essentiel dans l'économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une assurance accrue. En s'appuyant sur son ensemble unique de données différenciées ainsi que sur des analyses et des solutions infonuagiques de pointe, elle offre des aperçus qui favorisent la croissance de ses clients et aident les gens à aller de l'avant. Ayant son siège social à Atlanta et comptant plus de 12 000 employés partout dans le monde, Equifax exploite ses activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique Centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région d'Asie-Pacifique. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Equifax.ca et suivez les nouvelles de l'entreprise sur LinkedIn et Twitter .

Personnes-ressources : Andrew Findlater

SELECT Public Relations

afindlater@selectpr.ca

647 444-1197 Heather Aggarwal

Relations avec les médias ? Equifax Canada

MediaRelationsCanada@equifax.com

Communiqué envoyé le 9 décembre 2021 à 05:00 et diffusé par :