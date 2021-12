CARAX accompagne DataQube dans sa levée de fonds de 26M? auprès de RGREEN INVEST





CARAX, banque d'affaires (Groupe Viel&Cie) spécialisée dans l'intermédiation et le financement des PME/ETI, a conseillé et accompagné la société DataQube, concepteur de data centers éco-responsables, dans sa levée de 26 millions d'euros auprès de RGREEN INVEST. Cette nouvelle opération confirme le savoir-faire de CARAX en matière de financements de projets environnementaux.

Cet investissement va servir à accélérer la commercialisation d'une nouvelle génération de data centers modulaires qui diminuent fortement l'empreinte écologique par rapport aux data centers traditionnels. La consommation électrique et les émissions de CO 2 sont notamment réduites de moitié grâce à une exploitation optimisée de l'espace qui autorise une charge informatique plus importante par mètre carré. En réduisant drastiquement l'empreinte au sol, le nombre des composants et le CAPEX de sa solution, DataQube établit de nouveaux standards pour l'industrie.

DataQube a sécurisé un premier financement de 26 millions d'euros à travers le fonds INFRAGREEN IV de RGREEN INVEST, dédié au financement de la transition énergétique et de l'adaptation au changement climatique. Pour RGREEN INVEST, qui a déjà investi plus de 800 millions d'euros dans les infrastructures vertes et les énergies renouvelables, il s'agit du premier investissement dans le secteur des data centers à haute efficience énergétique.

CARAX a été le conseil financier de DataQube et DSM a contribué au succès de cette opération sur le plan juridique.

"Nous remercions les équipes de CARAX qui ont parfaitement compris nos attentes et su identifier nos besoins" affirme David Keegan, PDG de DataQube. "Notre objectif est d'apporter à l'industrie des data centers une solution durable permettant de réduire fortement les émissions de CO 2 . Certes, des mesures ont déjà été prises, mais elles demeurent insuffisantes et la consommation globale d'énergie d'internet continue d'augmenter fortement. Seule l'utilisation d'une nouvelle génération de data centers éco-responsables comme DataQube permettra de peser efficacement sur la tendance."

Philippe Hugon, DG de CARAX, déclare : "Nous sommes fiers d'avoir accompagné DataQube dans cette belle transaction qui témoigne de notre volonté d'être un acteur significatif du financement des entreprises innovantes et notamment celles oeuvrant pour la transition énergétique. Ce fut un plaisir de travailler aux côtés d'une équipe de direction de haut niveau comme DataQube et d'une équipe professionnelle comme RGREEN INVEST."

A propos de CARAX :

CARAX, société d'investissement (Groupe Viel & Cie), est un acteur majeur de l'intermédiation sur les marchés obligataires en Europe. Le département Corporate Finance fournit aux dirigeants, managers et investisseurs un accompagnement sur mesure dans le cadre de projets de financement, de transmission ou cash-out (LBO,MBO,OBO). L'équipe structure et syndique des opérations en fonds-propres, quasi-fonds propres et/ou dette senior/obligataire. www.carax.com

A propos de DataQube :

DataQube a mis au point un data center éco-responsable consommant deux fois moins d'électricité et coûtant deux fois moins cher que ses concurrents. La solution peut être déployée en six mois seulement dans des bâtiments existants ou en extérieur. www.dataqube.global

