La version bêta fermée de KartRider: Drift démarre aujourd'hui





La prochaine phase de la franchise de course au succès phénoménal KartRider de Nexon est arrivée ! Le jeu sensation multiplateforme gratuit, KartRider: Drift va lancer sa bêta fermée aujourd'hui à 16 h, heure du Pacifique, phase qui se terminera le 15 décembre à 5 h, heure du Pacifique. L'accès à la bêta fermée de KartRider: Drift est disponible pour PC sur Nexon Launcher et sur Steam, en plus d'être disponible pour les joueurs de console sur PlayStation®4 et Xbox One.

Préparez-vous à de nouvelles sensations fortes dans la franchise de course préférée de Nexon, KartRider: Drift qui offre une personnalisation inégalée des personnages et des karts. Les karts peuvent être personnalisés comme jamais auparavant, permettant aux joueurs de transformer leurs courses, pour refléter leur personnage de course intérieur. Pour vous assurer que votre trajet représente qui vous êtes sur la piste, les options personnalisables du jeu vont des skins de kart créés par les joueurs aux costumes de personnages uniques. Les joueurs peuvent affiner ces éléments, en bidouillant pour créer immédiatement le kart ultime.

KartRider: Drift offre aux joueurs l'expérience de course la plus rapide alimentée par Drift, avec des graphismes époustouflants fournis via Unreal® Engine 4, créés à partir de zéro pour un jeu en ligne dynamique. Défiez vos amis, quelle que soit la plate-forme sur laquelle ils jouent et profitez de l'absence de barrières, sans péages ou éléments de course payants.

Il est encore temps de rejoindre la course ! Pour vous inscrire afin de bénéficier de l'accès à la bêta fermée, visitez le site officiel de KartRider: Drift.

KartRider: Drift est publié par Nexon.

Ressources : Ressources presse

Réseaux sociaux : Twitch / Twitter / Instagram / Discord / Facebook / YouTube

À propos de KartRider: Drift http://kartriderdrift.com

Lancé à l'origine en 2004, KartRider a été le premier titre de la série de courses de karting de Nexon, et a par la suite gagné en popularité en Asie et au-delà, rassemblant plus de 380 millions de joueurs au cours des dix-sept années qui ont suivi sa sortie. En tant que franchise, KartRider a établi une marque forte sur les marchés asiatiques et une énorme présence eSports en Corée, avec la ligue officielle qui a débuté en 2005. Elle continue d'être la ligue d'eSports la plus ancienne à ce jour.

KartRider: Drift est un nouveau jeu de société de course de karting multi-joueurs qui s'inspire des titres précédents de la franchise, offrant une action de course propulsée par la dérive et proposant plusieurs modes de jeu et une personnalisation approfondie des karts et des personnages créés par les joueurs. Disponible sur Steam, Nexon Launcher, PlayStation et Xbox, KartRider: Drift propose un jeu et une progression multiplateformes en ligne gratuits pour défier ses amis, quelle que soit la plateforme qu'ils choisissent.

À propos de Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Fondée en 2005, Nexon America Inc. produit des jeux gratuits en ligne, de grande qualité, et offre un support de jeu en direct. L'entreprise tire parti des atouts de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») pour les appliquer à un public occidental. Depuis plus d'une décennie, Nexon America soutient en continu des franchises emblématiques telles que MapleStory et Mabinogi, qui suscitent l'engouement des joueurs et battent des records de popularité. Forte de ses nouveaux projets en préparation, Nexon America fait preuve de l'esprit pionnier et innovant de sa maison-mère, avec son approche axée sur le joueur, tout en concevant les meilleures expériences de jeu possible pour le marché occidental.

NOTES A L'ATTENTION DES ÉDITEURS:

Les progrès réalisés dans la version bêta fermée ne seront pas transférés au jeu officiel au moment du lancement.

Si vous souhaitez recevoir une clé pour le jeu KartRider: Drift, veuillez envoyer un e-mail à l'équipe de presse de Nexon à l'adresse Nexon@bhimpact.com.

