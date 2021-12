Broadridge et SLIB annoncent la mise à disposition de leur solution de vote conforme à la directive SRDII sur le marché français





Les intermédiaires français peuvent désormais répondre aux nouvelles exigences réglementaires SRDII, grâce à la gestion de valeurs européennes.

PARIS et LONDRES, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Broadridge Financial solutions, acteur majeur de la Fintech, et SLIB, l'éditeur de logiciels de référence sur les marchés de la tenue de registre, du vote électronique, du risk et du post-trade, annoncent la mise à disposition de leur solution commune de vote par procuration transfrontalière.

Cette solution, unique sur le marché français, permet aux intermédiaires (banques, courtiers et gestionnaires de patrimoine travaillant pour le compte des investisseurs basés en France notamment) de répondre aux obligations imposées par la nouvelle directive sur les droits des actionnaires (SRDII), qui prévoit, notamment, l'obligation d'information de la tenue des assemblées générales à l'ensemble des actionnaires.

« La collaboration avec SLIB et l'Association Française des Professionnels des Titres (AFTI), a été menée conjointement par des experts de chacune des parties prenantes concernées », a déclaré Demi Derem, Directeur Général des solutions internationales de communication aux investisseurs chez Broadridge. « Les intermédiaires financiers français peuvent désormais satisfaire à l'obligation réglementaire de fournir à leurs investisseurs français des notifications électroniques transfrontalières de la tenue des assemblées générales ainsi que des services de vote associés. Et cela, en contribuant à transformer les normes de gouvernance d'entreprise à travers l'Europe, grâce à un niveau nettement plus élevé de démocratie et de gérance des actionnaires ».

"La directive SRDII a imposé un changement important dans les pratiques européennes de gouvernance d'entreprise, ce qui nécessite une planification minutieuse au niveau du marché, afin de permettre la conformité de l'ensemble des acteurs ", a déclaré Philippe Cognet, Directeur Général de SLIB. "Notre partenariat avec Broadridge nous a permis d'allier leur infrastructure mondiale de vote, leader sur le marché, à notre plateforme de vote dédiée aux intermédiaires et aux investisseurs français (utilisée par la majorité des entreprises françaises cotées), unique sur le marché. Cela a donné naissance à une solution opérationnelle robuste, qui offre des taux d'efficacité de traitement transfrontalier et d'automatisation de la gouvernance beaucoup plus élevés."

À propos de Broadridge

Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE:BR), un leader mondial du secteur des technologies de l'information et de la communication (Fintech) au chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars, est l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques et de communication aux investisseurs pour les banques, les courtiers, les gestionnaires d'actifs et de patrimoine et les sociétés émettrices. L'infrastructure de Broadridge assure les services de vote par procuration pour plus de 50 % des sociétés publiques et des fonds communs de placement dans le monde, et traite en moyenne plus de 9000 milliards de dollars d'opérations journalières sur titres à revenu fixe et sur actions par jour. Broadridge Financial Solutions, Inc. est certifiée Great Place to Work®,Broadridge, fait partie de l'indice S&P 500® et emploie plus de 13 000 employés dans 21 pays.

À propos de SLIB

SLIB est l'éditeur de logiciels de référence sur les marchés de la tenue de registre, du vote électronique, du risk et du post-trade.

SLIB accompagne l'évolution des métiers du titre en France et à l'international, en proposant des solutions logicielles innovantes, permettant aux institutions financières de rationaliser leurs processus, tout en maîtrisant les risques inhérents à leurs activités.

SLIB est également éditeur et opérateur de VOTACCESS, plateforme incontournable dans la digitalisation des assemblées générales et la collecte des votes électroniques en période de pré-AG. Afin de proposer des solutions toujours plus innovantes, SLIB s'appuie sur TheLab, son pôle de R&D dédié aux solutions Blockchain et intelligence artificielle.

