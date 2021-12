Éclairage de l'IFF 2021 sur les plans de la Chine en matière de prospérité commune et de développement durable global





GUANGZHOU, Chine, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Alors que la Chine réforme son modèle économique par la promotion d'une prospérité commune, les experts économiques présents au Forum financier international (FFI) 2021 ont partagé leur vision de l'objectif du pays qui vise à réduire davantage l'écart entre les riches et les pauvres, à assurer l'égalité des chances en matière de promotion sociale et à réduire les inégalités sociales.

Les objectifs de prospérité commune de la Chine comprennent le changement de priorité du gouvernement, qui passe de l'efficacité de la croissance à l'équité, à la répartition tertiaire, ainsi qu'à l'équilibre entre croissance économique, développement durable et justice sociale.

Huang Qifan, président du comité académique de l'IFF et professeur à l'université de Fudan, a souligné que la réalisation d'une prospérité commune est un impératif moral et économique, car un écart béant entre les riches et les pauvres entraîne une polarisation de la structure des classes sociales, une stagnation de l'économie et une faible stabilité sociale, ce qui risque de plonger la nation dans un équilibre de faible efficacité. La réponse à ces risques potentiels consiste à élargir le groupe des revenus moyens.

Malgré les promesses du gouvernement de mettre davantage l'accent sur l'équité, la croissance reste une composante essentielle des objectifs de développement économique de la Chine, a-t-il déclaré. Les mesures visant à assurer une prospérité commune doivent être fondées sur la réalité sociale et économique actuelle, ce qui signifie qu'il faut déployer des efforts progressifs à long terme pour atteindre l'objectif final.

Liu Shijin, directeur adjoint de la Commission des affaires économiques du Comité national de la CCPPC, a déclaré que la solution pour réduire l'écart entre les riches et les pauvres et renforcer l'équité sociale réside dans la mise en place de politiques visant à améliorer les services publics de base et les revenus des personnes à faible revenu et à soutenir le développement des petites et moyennes entreprises.

Huang Qifan a expliqué que la Chine mettra en place des structures institutionnelles qui coordonneront les trois domaines de la répartition- primaire, secondaire et tertiaire - pour parvenir à une prospérité commune. La répartition primaire et secondaire peut être réalisée grâce à la politique des revenus et la politique fiscale, tandis que la répartition tertiaire est réalisée grâce à des activités philanthropiques et à la responsabilité individuelle et organisationnelle. En Chine, environ un tiers de la répartition tertiaire est consacré à l'éducation, notamment dans les zones rurales, afin d'aider les travailleurs migrants et les médecins de village à améliorer leurs compétences.

Zhu Xian, vice-président et secrétaire général de l'IFF et ancien vice-président de la Banque mondiale, a relevé que l'équilibre entre l'efficacité et l'équité est une question à laquelle les gouvernements du monde entier peuvent être confrontés, et il espère que la manière innovante dont la Chine aborde le problème contribuera au développement économique international.

