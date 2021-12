Unify Platform AG lance la certification Pre-IP pour le contenu de R&D utilisant la technologie de la blockchain comme protection de la propriété intellectuelle sur UNIPLAT





- Pre-IP garantit la propriété du contenu de R&D avant la délivrance du brevet légal -

YOKOHAMA, Japon, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- La société suisse Unify Platform AG, dont le centre japonais se trouve à Shin-Yokohama, dans la préfecture de Kanagawa, a annoncé le 6 décembre le lancement d'une nouvelle fonctionnalité sur sa plateforme de services en ligne, UNIPLAT. La nouvelle fonctionnalité est appelée Pre-IP, une abréviation signifiant « Pre (applied) Intelligent Property » (propriété intellectuelle pré-appliquée), et un terme spécifique à UNIPLAT. Lorsque les chercheurs et entrepreneurs enregistreront leur contenu (images, vidéos, textes, etc.) publié sur la plateforme en tant que « Pre-IP », UNIPLAT publiera un certificat tiers attestant que le contenu est enregistré authentiquement au nom des chercheurs ou entrepreneurs concernés en utilisant la technologie de contrat intelligent de la blockchain. Cette certification Pre-IP sera disponible sur la plateforme à partir du 14 janvier 2022.

Logo d'UNIPLAT : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202112014254/_prw_PI3fl_Y8v95kRP.jpg

Affichage du certificat Pre-IP sur la page « My Lab » du chercheur et de l'entrepreneur

(Image tirée du site de développement) : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202112014254/_prw_PI1fl_28W48Q46.jpg

À l'ère des réseaux sociaux, la sécurité de l'information peut être menacée parce que n'importe qui peut stocker et faire de fausses allégations contre tout ce qui se trouve sur Internet qui n'est pas encore enregistré ou breveté. UNIPLAT, par la mise en place de la fonctionnalité Pre-IP, entend résoudre ce problème. La fonctionnalité Pre-IP est mise en place en tant qu'alternative pour assurer l'authentification du contenu de recherche et développement (R&D) avant même la délivrance d'un brevet légal ou de tout autre enregistrement légal. Cette disposition permet aux chercheurs et entrepreneurs d'empêcher l'imitation d'idées et l'utilisation secondaire non autorisée de contenu grâce à une divulgation ultérieure. Du point de vue des autres utilisateurs (particuliers, entreprises, institutions, etc.), l'existence du Pre-IP les aide à soutenir les chercheurs et les entrepreneurs en toute tranquillité d'esprit ; sachant qu'ils font des dons ou collaborent à un contenu de R&D authentique et dûment enregistré par le chercheur ou l'entrepreneur concerné.

Image du schéma Pre-IP : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202112014254/_prw_PI2fl_2V30XaAo.jpg

Les chercheurs et les entrepreneurs peuvent s'inscrire et délivrer le certificat de Pre-IP de leur contenu téléchargé à partir de l'onglet Pre-IP sur leur page « My Lab » (une page unique qui contient leur profil, le résultat de la recherche et d'autres informations). Le certificat délivré sera affiché publiquement sur la même page. Donc, il est visible par d'autres utilisateurs.

À propos d'UNIPLAT

UNIPLAT est une plateforme ouverte spécialement conçue pour aider les chercheurs entrepreneurs qui promeuvent tous les domaines et projets académiques liés aux objectifs de développement durable (ODD) préconisés par les Nations Unies dans le monde entier à obtenir plus de visibilité et à se connecter avec des supporters qui veulent contribuer à l'amélioration de la recherche mondiale. UNIPLAT offre un nouveau moyen aux chercheurs entreprenants de publier leurs recherches et d'obtenir un soutien et un financement du monde entier (entreprises, institutions, fondations, etc.) dans un environnement d'égalité des chances. UNIPLAT est développé et géré par Unify Platform AG, une start-up basée à Zug, en Suisse, et à Stockholm, en Suède, avec un centre japonais situé à Shin-Yokohama, dans la préfecture de Kanagawa.

Page d'accueil d'UNIPLAT : https://uniplat.social/

Site web de l'entreprise : https://unify21.com

ODD :

(Affiche : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202112014254/_prw_PI4fl_490CK4SJ.jpg )

Les Objectifs de développement durable (ODD) sont des objectifs internationaux pour un monde durable et meilleur, inscrits dans l'Agenda 2030 pour le développement durable, adopté lors du Sommet des Nations unies en septembre 2015. Les ODD, composés de 17 objectifs et 169 cibles, sont basés sur la philosophie « Ne laisser personne de côté » sur terre.

