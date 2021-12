BloombergNEF Summit : La bancabilité à 100 % de Trina Solar et les modules Vertex entièrement prouvés par les autorités internationales





SHANGHAI, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le 30 novembre 2021, Bloomberg New Energy Finance (BloombergNEF) a organisé le sommet BloombergNEF 2021 de Shanghai. Le président de Trina Solar, Gao Jifan, a discuté des innovations dans les technologies énergétiques et de la voie de développement de l'industrie PV avec des organisations internationales et des fabricants de PV.

Lors du sommet, BloombergNEF, le premier laboratoire d'essais PV indépendant au monde, PVEL, l'organisme d'évaluation DNV et Nextracker se sont penchés sur la raison de la bancabilité à 100 % de Trina Solar : les performances supérieures des modules PV innovants à haute puissance ont été pleinement reconnues.

Gao a noté que la production d'énergie PV, le stockage de l'énergie, l'extra-haute tension et la numérisation dans l'ensemble de l'industrie énergétique sont les quatre clés pour atteindre la neutralité carbone, et que l'innovation dans les technologies photovoltaïques est une voie importante. Depuis 2020, Trina Solar a pris les devants dans le développement des modules ultra-haute puissance série 210, une nouvelle génération de produits PV qui allient haute fiabilité, haute production d'énergie et haute valeur. Au 30 juin 2021, les modules photovoltaïques de Trina Solar expédiés dans le monde entier peuvent produire 103,95 milliards de kilowattheures d'énergie propre au cours de leur durée de vie, réduisant les émissions de dioxyde de carbone d'un total de 103,64 millions de tonnes, ce qui équivaut à la plantation de 5,7 milliards d'arbres. Grâce à la valeur exceptionnelle de sa marque et à la fiabilité de ses produits, Trina Solar a obtenu un score de 100 % dans l'enquête BloombergNEF sur la bancabilité pendant six années consécutives jusqu'à présent.

Gao Jifan, Président de Trina Solar

https://www.trinasolar.com/sites/default/files/2021120701.png

BloombergNEF, l'une des institutions de recherche tierce les plus crédibles sur le marché mondial des nouvelles énergies, mène chaque année une enquête auprès des banques, des fonds, des EPC et des centrales électriques du monde entier sur la bancabilité des marques de modules, et a produit un rapport qui est considéré comme une référence inestimable pour le crédit commercial dans de nombreuses institutions financières. En 2021, Trina Solar, l'une des trois seules marques de modules, a une fois de plus obtenu la note de 100 en matière de bancabilité par l'ensemble des personnes interrogées, ce qui indique que les modules de Trina Solar sont plus susceptibles d'aider les promoteurs à obtenir un financement bancaire, et que le marché financier mondial et l'industrie solaire ont confiance dans la fiabilité et la valeur système des modules haute puissance de Trina Solar.

PVEL reconnaît la performance supérieure des modules haute puissance de Trina Solar

PV Evolution Labs (PVEL), le premier laboratoire mondial d'essais de fiabilité et de performance des modules PV, dispose du Programme de qualification des produits (PQP) dédié à l'évaluation de fiabilité étendue des modules PV. Lors du sommet, Tristan Erion Lorico, responsable de l'activité des modules PV de PVEL, a déclaré que les modules 210 à ultra-haute puissance ont fait preuve d'une excellente fiabilité dans le cadre du PQP de PVEL, avec pour résultat zéro microfissure du module bifacial à double verre après les tests MSS et TC, répondant ainsi à la question la plus préoccupante du module grand format. PVEL publie chaque année un rapport sur la fiabilité des modules PV, qui est également une référence clé adoptée par le rapport annuel de BloombergNEF sur la bancabilité.

Zhang Yingbin, responsable de la stratégie produit et du marketing chez Trina Solar, a fait une présentation détaillée sur la fiabilité et les performances de production d'énergie des modules de la série 210. En association avec des organismes tiers, Trina Solar a réalisé une série de tests rigoureux, notamment un test de charge de neige non uniforme, un test de charge mécanique à basse température extrême, un test de grêle, un test DML extrême et un test de soufflerie extrême, ce qui a permis de vérifier de manière générale l'excellente fiabilité de la charge mécanique des modules Vertex 600W+.

Zhang Yingbin à l'exposition sur les énergies propres en Chine 2021

https://www.trinasolar.com/sites/default/files/2021120703.png

Nextracker a terminé une série de tests avec Trina Solar, qui démontre la compatibilité totale et la fiabilité élevée. Nextracker propose une variété de produits de suivi qui sont entièrement compatibles avec les modules de la série Vertex 210. En outre, les modules sont devenus les pionniers de l'industrie en matière de normalisation de la taille des modules, ce qui peut profiter à la chaîne industrielle en aval.

En outre, DNV a fait part des avantages des modules à haute puissance BOS et LCOE de Trina Solar. Des calculs antérieurs effectués par Fraunhofer ISE, le plus grand institut de recherche solaire d'Europe, et Enertis, un prestataire indépendant de services solaires en Amérique latine et dans le monde, montrent tous que les modules de la série 600W+ sont plus performants que la nouvelle génération de modules à ultra-haute puissance en termes de valeur du système.

