DXC Technology permet la transformation de Copa Airlines grâce à la modernisation et à la migration du système de service aux passagers via l'approche Cloud Righttm

DXC Technology (NYSE: DXC) a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat de reconduction pluriannuelle avec Copa Airlines, un transporteur aérien d'Amérique latine de premier plan. Ce contrat vise à moderniser le système de service aux passagers (PSS) et à le migrer entièrement vers le cloud public, sans perturbation commerciale. DXC, en collaboration avec son partenaire stratégique Microsoft, Copa, prendra la tête de cette initiative transformatrice.

Ce nouvel accord va permettre d'accélérer la transformation numérique de Copa en mettant à disposition de la compagnie aérienne une plateforme informatique centrale flexible, modulable et ouverte. Cette plateforme moderne permettra de soutenir pleinement l'intégration d'applications tierces au sein de l'écosystème informatique de Copa. La compagnie aérienne sera ainsi en mesure d'améliorer l'expérience des clients et du personnel.

DXC appliquera son approche Cloud Righttm pour aider Copa à optimiser rapidement les bénéfices et la valeur de la modernisation dans le nuage. Avec Cloud Right, DXC aide ses clients à maximiser la valeur du cloud et de la modernisation informatique, en optimisant et en gérant les investissements existants. La Société s'assure également de l'utilisation optimale des environnements sur site, privés et dans le cloud public, dans l'optique d'atteindre les objectifs commerciaux.

"Nous sommes ravis d'avoir pu bénéficier d'une nouvelle transformation d'envergure dans le cloud", déclare Jim Brady, président, pour les Amériques, de DXC Technology. "Notre expertise dans le développement d'un référentiel IP spécifique nous permettra d'aider Copa à se transformer rapidement et précisément, pour aboutir à un taux de conversion automatisé de la migration de près de 99,5%."

Forte d'une vaste expérience dans l'industrie du voyage et d'une compréhension exhaustive de l'ensemble de l'informatique de Copa, DXC transforme l'ensemble des applications de service aux passagers fonctionnant sur le cadre existant et l'environnement sur site, qu'il migre sur le cloud public. DXC a choisi Microsoft Azure en raison de sa solidité et de son expérience en matière de migrations centrales.

"Nous avons déjà intégré nos services et couches de données à la plateforme PSS de DXC et l'avons utilisée pour intégrer également notre propre expérience numérique ainsi que les composants tiers qui alimentent notre capacité flexible d'achat, de marchandisage et de nouvelle distribution (NDC)", affirme Julio Toro Silva, directeur des systèmes d'information chez Copa Airlines. "Le transfert du service PSS dans le Cloud Microsoft Azure va maintenant conduire à une augmentation sensible de l'évolutivité de l'intégration pour un coût moindre. Il nous offrira également la flexibilité des outils et des pratiques de développement dans le cloud, qui permettra la modularisation et la modernisation continue des composants PSS."

"D'autres projets de migration des applications mainframe se sont concrétisés au fil des années, mais Microsoft et DXC innovent en ce sens qu'ils transfèrent directement et en gros une application de compagnie aérienne hautement performante vers le cloud public", déclare Daniel Verswyvel, directeur général de Microsoft pour l'Amérique centrale, avant d'ajouter: "Le secteur du transport aérien et plusieurs autres secteurs tireront parti de cette expertise".

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant leur système informatique, en optimisant les architectures de données et en assurant la sécurité et la scalabilité des clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour déployer des services dans tous les éléments de la pile technologique d'entreprise et atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client. Apprenez-en davantage à propos de la façon dont nous assurons l'excellence à nos clients et collègues sur le site DXC.com.

À propos de Copa Airlines

Copa Airlines, une filiale de Copa Holdings (NYSE: CPA), est un prestataire d'Amérique latine de premier plan qui offre des services de transport aérien passagers et fret. La compagnie dessert l'Amérique du Nord, centrale, du Sud et les Caraïbes depuis son pôle des Amériques implanté dans la ville de Panama, au Panama. Copa jouit d'une vaste reconnaissance internationale de la part de FlightStats et d'OAG, en raison de son service et de sa ponctualité remarquables. FlightGlobal a en outre décerné à Copa Airlines le Prix 2020 de "Décennie d'Excellence en matière de transports aériens" pour la région Amérique latine.

Microsoft (NASDAQ: MSFT, @microsoft) permet la transformation numérique pour l'ère du cloud intelligent et des équipements périphériques intelligents. Sa mission consiste à aider chaque individu et chaque organisation du globe à mieux réussir.

Déclaration prospective

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits avérés constituent des "déclarations prospectives". Ces déclarations représentent des attentes et convictions actuelles, et aucune garantie n'est formulée quant à la concrétisation des résultats décrits dans lesdites déclarations. Ces déclarations sont soumises à plusieurs hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs, dont un nombre important se trouve hors de notre contrôle, susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats réels et ceux décrits dans lesdites déclarations. En outre, nombre de ces risques et incertitudes sont actuellement amplifiés par la pandémie de Coronavirus 2019 et l'impact des diverses réponses individuelles et gouvernementales affectant nos clients, nos collaborateurs, nos fournisseurs ainsi que les économies et les communautés dans lesquelles ils évoluent, et peuvent continuer de l'être à l'avenir. Pour une description écrite de ces facteurs, consultez la section "Risk Factors" dans le rapport annuel de DXC sur formulaire 10-K pour l'exercice financier clos le 31 mars 2021, et toute mise à jour contenue dans les dossiers déposés ultérieurement auprès de la SEC, notamment les rapports trimestriels de DXC sur formulaire 10-Q correspondant aux trimestres clos les 30 juin 2021.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation future d'un objectif ou d'un plan énoncé dans une déclaration prospective, et le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. DXC décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, de communiquer à propos d'événements ou circonstances survenant après la date du présent communiqué de presse, ou de refléter des événements non anticipés, sauf dans les cas requis par la loi.

