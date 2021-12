ESG Clean Energy dépose de nouveaux brevets pour des technologies de pointe de production d'électricité et de captage du carbone





ESG Clean Energy, LLC, développeur de bilans de neutralité carbone et de solutions d'énergie propre pour la production d'énergie distribuée, a annoncé aujourd'hui avoir déposé de nouvelles demandes de brevet orientées vers les méthodes techniques des produits qu'il peut fabriquer.

Les nouveaux brevets couvrent spécifiquement les processus de production d'énergie électrique, de captage du dioxyde de carbone et de production d'eau distillée ou de produits en plastique recyclé. ESG Clean Energy est en phase finale de réalisation de sa première centrale électrique de 4,2 MW qui utilisera ces technologies particulières pour fournir de l'électricité au réseau local tout en produisant de l'eau distillée avec les produits dérivés du carbone. Le système de production d'électricité par captage du carbone peut ainsi atteindre la neutralité carbone.

« Ces nouvelles demandes de brevet élargissent considérablement la protection des innovations technologiques utilisées par ESG », a déclaré Nick Scuderi, président d'ESG Clean Energy. « Cela nous permettra également de continuer à faire progresser notre technologie à mesure que nous développons nos premiers systèmes de production d'énergie propre net zéro ».

Le système d'ESG est vraiment unique de par sa capacité à créer la neutralité carbone à partir d'un moteur à combustion interne classique au gaz naturel, sans perte de performances.

Les gaz d'échappement contiennent une quantité importante de vapeur d'eau et de CO2, et sont des dérivés naturels du processus de combustion. En séparant ces deux éléments, le système d'ESG peut produire de l'eau distillée - et d'autres produits comme l'urée, le méthanol et les plastiques recyclés - tout en captant près de 100 % du CO2.

Il est possible ainsi d'atteindre la neutralité carbone en produisant de l'électricité.

Outre la production d'énergie électrique, le système d'ESG peut également être utilisé dans certains environnements, notamment pour les processus suivants :

Traitements de recyclage des déchets plastiques : ils peuvent gagner en accessibilité et en sécurité pour l'environnement en fournissant de la chaleur à faible coût et sans CO2, ce qui est essentiel pour leur traitement.

Élimination de l'azote : cela peut se faire plus efficacement et plus proprement. L'azote peut entraîner la prolifération d'algues dans les stations d'épuration, ce qui constitue un risque pour la santé humaine. Son élimination est donc devenue une préoccupation mondiale émergente.

Puits de gaz naturel abandonnés : on peut les faire passer de manière efficace du statut de producteur de revenus non opérationnels à celui de producteur de revenus opérationnels en intégrant le système d'ESG à leur processus de production.

Micro-réseaux : la fiabilité peut être accrue en cas d'urgence grâce aux capacités de l'énergie distribuée de la production d'énergie du système ESG lorsque les réseaux régionaux tombent en panne.

Centres de données : ils peuvent fournir aux grands centres de données une énergie propre et à faible coût dans un package relativement compact.

Opérations de minage de crypto-monnaie : elles répondent à la demande d'énergie des opérations de minage de crypto-monnaie sans émettre de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

Pour de plus amples informations sur ESG Clean Energy, veuillez consulter le site suivant : www.ESGcleanEnergy.com.

À propos d'ESG Clean Energy, LLC

ESG Clean Energy, LLC (ESG) développe des bilans de neutralité carbone et des solutions d'énergie propre pour les entreprises et les fournisseurs d'électricité utilisant du gaz naturel. Le système d'ESG fonctionne grâce à une technologie brevetée et générique pour produire efficacement de l'électricité tout en captant et en convertissant 100 % du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau, qui peuvent être utilisés pour produire différents produits comme l'eau distillée, l'éthanol et l'urée. Pour de plus amples informations sur ESG Clean Energy, sa technologie et ses projets actuels, consultez le site suivant : www.ESGcleanEnergy.com.

