Yokogawa fait l'acquisition de PXiSE, un développeur de logiciels de contrôle à grande vitesse pour les réseaux et les actifs d'énergie renouvelable





Yokogawa Electric Corporation (TOKYO : 6841) annonce avoir acquis toutes les actions en circulation de PXiSE Energy Solutions LLC., un développeur de logiciels basé à San Diego qui permet aux services publics et autres opérateurs réseau de fournir une énergie fiable et stable en gérant les énergies renouvelables et les ressources énergétiques distribuées (distributed energy resources, DER) en temps réel. Grâce à cette acquisition, Yokogawa s'appuiera sur ses capacités de surveillance et de contrôle des sites de production d'électricité et aidera ses clients dans les secteurs de la transmission et de la distribution d'énergie à atteindre leurs objectifs en matière d'énergie propre.

Les sources d'énergie renouvelables telles que l'éolien et les systèmes solaires photovoltaïques sont cruciales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais la puissance qu'elles génèrent est imprévisible car elle est affectée par les conditions météorologiques. Elles nécessitent également un nombre beaucoup plus important d'unités réparties sur une zone plus large pour générer la même quantité d'énergie qu'une centrale électrique conventionnelle. En outre, les consommateurs d'énergie eux-mêmes deviennent des ressources énergétiques lorsqu'ils installent des systèmes d'énergie solaire et des systèmes de stockage dans des batteries. Ces facteurs modifient la nature même du réseau géré par les services publics.

PXiSE (prononcer « pice ») a été lancée en 2016 sur l'idée que les données en temps réel du réseau combinées à l'intelligence artificielle pourraient être exploitées pour aider les services publics à gérer le nombre rapidement croissant de ressources énergétiques distribuées qui sont mises en ligne chaque année. Depuis la démonstration de ce concept, la société a livré des projets représentant plus d'un gigawatt aux États-Unis, en Asie et en Océanie, aidant les clients à atteindre leurs objectifs en matière de gestion du réseau et des émissions. Avant l'acquisition, la société était une filiale de Sempra, une société d'infrastructure énergétique basée aux États-Unis, et appartenait en partie à une filiale de Mitsui & Co., Ltd.

L'Active Control Technology (ACT) de PXiSE est une plateforme logicielle de contrôle de réseau automatisé qui se compose de contrôles de centrales électriques hybrides, de contrôles de micro-réseau et d'un système de gestion des ressources énergétiques distribuées, permettant une optimisation globale des systèmes via l'intégration de groupes de DER aux côtés de composants de réseau traditionnels. Elle peut également maximiser l'efficacité et la production d'actifs d'énergie renouvelable à l'échelle des services publics. La technologie ACT brevetée offre une fiabilité plus élevée que les systèmes de surveillance et de contrôle des systèmes électriques conventionnels en raison de ses mesures et de ses contrôles à grande vitesse, qui permettent des transitions transparentes entre les différentes sources énergétiques. L'intégration d'ensembles de données externes et les analyses prédictives ajoutent à l'optimisation des coûts et des bénéfices.

Dans le secteur de l'énergie, Yokogawa bénéficie de décennies d'expérience dans la fourniture et l'optimisation de systèmes de contrôle pour les centrales électriques conventionnelles du monde entier, et les contrôleurs de Yokogawa ainsi que ses plateformes logicielles industrielles IdO prennent en charge des installations de production d'énergie renouvelable et des systèmes de gestion de l'énergie pour les bâtiments, les usines et les communautés. L'ajout de PXiSE au Groupe Yokogawa va permettre à la société d'aider ses clients mondiaux impliqués dans le transport et la distribution d'électricité à mieux gérer la chaîne d'approvisionnement énergétique de plus en plus diversifiée, à maximiser le déploiement des actifs d'énergie renouvelable et, à terme, à proposer des formes abordables, fiables et durables d'énergie.

« Nous sommes ravis de rejoindre Yokogawa Electric Corporation, dont la profonde expertise dans les centrales électriques et les systèmes de contrôle industriel constitue un complément naturel à notre technologie innovante de contrôle du réseau. L'expertise combinée de Yokogawa et de PXiSE permet une création de valeur considérable pour les clients, l'industrie de l'énergie et la société en général », a déclaré Patrick Lee, PDG et cofondateur de PXiSE Energy Solutions. « Notre croissance sur le marché va être considérablement renforcée grâce au réseau mondial d'ingénierie, de vente, de service et d'assistance de Yokogawa, et Yokogawa va être en mesure d'accélérer son expansion dans les secteurs finaux de livraison et de distribution d'électricité. Ensemble, nous sommes impatients de devenir des leaders mondiaux des énergies renouvelables, et d'aider à la transition vers une énergie propre. »

« Yokogawa pense que la tendance à la décarbonation dans le secteur de l'énergie est l'un des plus grands défis auxquels la société ait jamais été confrontée », a déclaré Koji Nakaoka, vice-président de Yokogawa Electric, responsable du siège Énergie et Durabilité et directeur du siège mondial des Ventes. « Les technologies hautement innovantes de PXiSE répondent à de nombreux problèmes liés à la production et à l'intégration optimales des sources d'énergie renouvelables et autres, aussi nous sommes extrêmement heureux d'accueillir leur équipe au sein du groupe Yokogawa. Nous sommes impatients de pouvoir mettre cette technologie exceptionnelle à la disposition de nos clients du monde entier dès que possible. »

Présentation de PXiSE Energy Solutions LLC.

Siège social : San Diego, Californie, États-Unis

Fondation : Décembre 2016

Activité principale : Développement et mise en oeuvre de solutions logicielles pour un réseau électrique distribué et renouvelable

À propos de Yokogawa

Yokogawa fournit des solutions avancées dans les domaines de la mesure, du contrôle et de l'information aux clients, dans une multitude de secteurs parmi lesquels l'énergie, les matériaux, les produits chimiques et pharmaceutiques, et l'agro-alimentaire. Yokogawa résout les problématiques des clients concernant l'optimisation de la production, des actifs et de la chaîne d'approvisionnement, grâce à l'application efficace de technologies numériques, qui permettent une transition vers des opérations autonomes.

Fondée à Tokyo en 1915, Yokogawa continue de travailler en direction d'une société durable, forte de ses 17 500 employés, dans le cadre d'un réseau de 119 sociétés couvrant 61 pays dans le monde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.yokogawa.com

Les noms des sociétés, organisations, produits, services et logos mentionnés dans ce communiqué sont des marques commerciales ou des marques déposées de Yokogawa Electric Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 décembre 2021 à 00:45 et diffusé par :