« 2021 The 3rd Beijing International Public Service Advertisement Conference » dont le thème est « Mettre en lumière les communications de service public », démarre





BEIJING, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Sous l'égide de l'administration nationale de la radio et de la télévision de Chine et du gouvernement populaire de la municipalité de Pékin, 2021 la 3e conférence internationale de Pékin sur la publicité de service public, dont le thème était « Mettre en lumière la communication de service public », s'est tenue dans le parc Shougang de Pékin le 8 décembre 2021. L'événement a été organisé conjointement par le département de la publicité du comité municipal du PCC de Pékin et le bureau municipal de la radio et de la télévision de Pékin, avec CAA Advertising Information and Culture Communication Co., Ltd et la station de radio et de télévision de Pékin (BRTV) comme co-organisateurs.

Organisé dans un format « online+ », l'événement a réuni des publicités classiques et de jeunes talents du secteur de la publicité tout en promouvant des projets clés et des collaborations internationales dans le secteur via une conférence et une exposition basée sur le cloud qui met en avant le style de Pékin, caractéristiques uniques de la Chine et perspectives internationales, dans le but de créer un événement internationalement reconnu.

La conférence a comporté de nombreux temps forts, notamment la publication de la proposition de réglementation du marché de la promotion des célébrités et la construction conjointe d'un écosystème de la culture et du divertissement, l'inauguration et la cérémonie de signature du Centre international de communication sur les publicités de service public de Pékin, une installation établie conjointement par le Bureau municipal de la radio et de la télévision de Pékin et l'Université de la communication de Chine, ainsi que la publication du cadre du rapport mondial sur le développement des publicités de service public 2021.

L'événement de cette année comprenait plus de 100 programmes, dont la série de forums thématiques, le banquet des maîtres, la série de promotions, une grande cérémonie de service public, un concours de publicités de service public et une exposition de publicités de service public exceptionnelles.

Lancée en 2019, la Beijing International Public Service Advertisement Conference se tient consécutivement depuis deux ans. En tant que lieu de rencontre pour le secteur mondial de la publicité de service public, l'événement comprend des plates-formes pour la démonstration des réalisations culturelles, l'innovation dans le commentaire artistique et littéraire, les discussions et les échanges entre les leaders d'opinion du secteur ainsi que l'accès aux données pertinentes de l'industrie qui font autorité. La conférence devrait faciliter davantage la croissance du secteur international des services publics et servir de vitrine pour les annonces de services publics à Pékin.

