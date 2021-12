Avis aux médias - Itinéraire de la vice-première ministre pour le jeudi 9 décembre 2021

Sino Biological, Inc. (http://www.sinobiological.com; SHE: 301047) a annoncé aujourd'hui le lancement d'un panel de réactifs de recherche pour la variante Omicron (B.1.1.529) nouvellement identifiée du virus SRAS-COV-2, qui a rapidement suscité des...

Crisis24, une entreprise de GardaWorld, a publié son rapport annuel intitulé Prévisions mondiales, qui fournit des conseils d'experts et une analyse des diverses menaces pour 2022 aux entreprises et aux organisations qui cherchent à protéger leur...

La société Brand Institute est fière d'annoncer son partenariat réussi avec GlaxoSmithKline et Vir Biotechnology dans le développement du nom de marque XEVUDY®, un anticorps monoclonal thérapeutique approuvé pour les adultes et les adolescents...