GWM lance le HAVAL DARGO sur le marché mondial au Salon de l'automobile de Jeddah





BAODING, Chine, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le nouveau modèle HAVAL DARGO de GWM a été dévoilé le 6 décembre au Salon de l'automobile de Jeddah, en Arabie saoudite, où son nom mondial a été annoncé pour la première fois au monde entier.

Le Salon de l'automobile de Jeddah est l'un des plus grands salons de l'automobile sur le marché du Moyen-Orient, et le plus grand et le plus influent en Arabie saoudite. Au total, 45 médias de renom ont participé à cette édition du salon sur place. Le HAVAL DARGO, la grande star du salon, a non seulement attiré de nombreux admirateurs grâce à sa conception extérieure rigide et élégante et à ses configurations intérieures à la fine pointe de la technologie, mais il a également remporté le prix de la meilleure voiture lancée au Salon de l'automobile de Jeddah, décerné par le média LifeStyle. « Le DARGO semble très efficace en tant que véhicule tout-terrain et il est bien adapté à la région saoudienne, avec un grand potentiel de développement du marché », a déclaré le concessionnaire GWM.

Le nom mondial de DARGO est basé sur le nom chinois qui signifie littéralement « gros chien », représentant ainsi le fidèle compagnon de l'humanité. Le nom chinois tant attendu a été choisi par un grand nombre de fans de HAVAL et d'internautes chinois à travers de nombreux appels en ligne visant à trouver un nom au véhicule. Cela a déclenché une vague de discussions entre les utilisateurs, et le sujet a été très à la mode pendant un certain temps. Ce nouveau modèle représente également le concept de produit « Dare to go ». David Xu, directeur général de GWM pour le marché du Conseil de coopération du Golfe, a estimé que DARGO espérait offrir aux utilisateurs la poursuite spirituelle qui les incitera à se libérer et à aller courageusement de l'avant.

Ce nouveau modèle avancé est défini comme une voiture à l'échelle 3/4 qui combine les avantages du SUV urbain et du SUV tout-terrain dans le but de créer une toute nouvelle catégorie. En se basant sur les recherches effectuées quant aux demandes des utilisateurs, HAVAL classe les berlines et les crossovers tout-terrain en plusieurs catégories, y compris les berlines pour usage quotidien, les familiales pour les déplacements, les SUV urbains avec des sièges élevés et un grand espace pour la conduite en ville et les SUV purs et durs conçus spécialement pour la conduite dans la nature. En plus de ces modèles, il devrait également y avoir un modèle qui combine les SUV urbains et les SUV purs et durs en un seul pour répondre à tous les scénarios, de la conduite en ville à la conduite hors route lors de voyages à la campagne, puisque le DARGO a été créé pour offrir aux utilisateurs une expérience de conduite beaucoup plus complète.

À ce jour, DARGO est devenu un nouveau modèle populaire et se vend bien sur le marché chinois. Un peu plus d'un an après son lancement, ses ventes cumulatives ont dépassé les 100 000 unités. Récemment, ce modèle a également remporté le titre de SUV le plus populaire en 2021, étant le premier sur la liste de l'indice de satisfaction de la clientèle de l'industrie automobile en Chine.

En tant que nouveau modèle de marque mondiale, le HAVAL DARGO sera mis en prévente en Arabie saoudite. Dans un proche avenir, il sera également disponible en Irak, au Chili, en Russie et dans d'autres pays pour accompagner de plus en plus d'utilisateurs sur le marché mondial.

