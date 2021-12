Quali se joint au Telecom Infra Project





CloudShell de Quali offre un nouvel accès instantané en un seul clic à l'infrastructure pour les développeurs qui bâtissent l'avenir des télécommunications

AUSTIN, Texas, le 8 décembre 2021 /CNW/ - Quali , le fournisseur primé de solutions d'automatisation des infrastructures d'environnement à la demande, a annoncé aujourd'hui qu'il se joint au Telecom Infra Project (TIP) .

Le TIP est une communauté de participants diversifiés qui comprend des centaines d'entreprises -- des fournisseurs de services aux partenaires technologiques en passant par les intégrateurs de systèmes et d'autres intervenants en matière de connectivité -- qui travaillent à l'élaboration, à la mise à l'essai et au déploiement de solutions ouvertes, désagrégées et fondées sur des normes qui offrent une connectivité de grande qualité à l'échelle mondiale. À la base, le TIP réunit l'industrie et apporte des preuves préliminaires de concept, de produits et de solutions dans ses laboratoires communautaires et ses environnements d'essai afin de favoriser leur validation et de permettre leur déploiement commercial.

La plateforme d'automatisation des infrastructures CloudShell de Quali est en train de devenir la solution de choix pour le groupe de projet Open Converged Wireless du TIP, offrant un accès de laboratoire à la demande aux laboratoires communautaires du TIP. En offrant un accès sur demande à la bonne infrastructure pour l'utilisateur, CloudShell accélère considérablement le développement de logiciels, la mise à l'essai et la certification de l'infrastructure physique et virtuelle pour les groupes de projet du TIP. De plus, la mise hors service automatisée d'environnements hybrides et sur place permet aux groupes de projet du TIP de surveiller et de gérer les coûts, tout en veillant à ce que l'infrastructure de chaque laboratoire soit utilisée de la façon la plus efficace possible.

« Les participants au TIP préparent un nouvel avenir pour le secteur des télécommunications, a déclaré Lior Koriat, chef de la direction de Quali. Ils sont en train d'ouvrir la voie à une innovation massive, de fournir des services de télécommunications à des collectivités négligées et mal desservies partout dans le monde, et de résoudre des problèmes critiques qui ont laissé perplexes les milieux de la technologie pendant des années. La communauté du TIP invente l'avenir de la connectivité à un rythme rapide. Il est donc essentiel d'accéder à l'infrastructure de laboratoire en temps opportun et de façon fiable. »

« Pour que l'essai et la validation du TIP progressent, nous devons faire des essais à l'échelle. Quali nous a aidés à régler certains des problèmes complexes du laboratoire à la demande, a déclaré Christophe Chevalier, coprésident du groupe de projet d'essai et d'intégration. L'intensification des activités d'essai et de validation au sein du TIP signifie de relever le défi de la gestion d'infrastructures complexes, réparties dans le monde entier. Lorsque les tests en personne ne sont pas possibles, comme dans le cas de la pandémie de COVID, CloudShell de Quali est l'un des composants qui nous permettent de déployer le laboratoire à la demande pour les tests à l'échelle et la validation au sein du TIP. »

À propos du Telecom Infra Project

Le Telecom Infra Project (TIP) est une communauté mondiale d'entreprises et d'organisations qui proposent des solutions d'infrastructure pour faire progresser la connectivité mondiale. La moitié de la population mondiale n'est toujours pas connectée à l'Internet, et pour ceux qui le sont, la connectivité est souvent insuffisante. Cela limite l'accès à la multitude d'avantages qu'offre l'Internet aux entreprises et aux consommateurs, ce qui a une incidence sur la croissance du PIB à l'échelle mondiale. Toutefois, le manque de souplesse des solutions actuelles, exacerbé par un choix limité de fournisseurs de technologie, fait en sorte qu'il est difficile pour les exploitants de créer et mettre à niveau des réseaux de façon efficace. Fondé en 2016, le TIP est une communauté de participants diversifiés qui regroupe des centaines d'entreprises : des fournisseurs de services aux partenaires technologiques, en passant par les intégrateurs de systèmes et autres intervenants en connectivité. Nous travaillons ensemble à l'élaboration, à la mise à l'essai et au déploiement de solutions ouvertes, désagrégées et fondées sur des normes qui offrent la connectivité de haute qualité dont le monde a besoin, maintenant et dans les décennies à venir. Pour de plus amples renseignements : www.telecominfraproject.com

À propos de Quali

L'entreprise Quali, dont le siège social est situé à Austin, au Texas, fournit la plateforme de pointe pour les solutions d'automatisation des infrastructures d'environnement à la demande pour aider les entreprises à se libérer de la complexité des infrastructures, afin qu'elles puissent fonctionner avec rapidité. Partout dans le monde, les entreprises et les innovateurs figurant au classement de Global 2000 comptent sur les plateformes primées CloudShell et Torque de Quali pour créer des solutions d'automatisation libre-service sur demande qui augmentent la productivité en ingénierie, réduisent les coûts du nuage et optimisent l'utilisation des infrastructures. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site quali.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1591088/Quali_Logo.jpg

SOURCE Qualisystems USA Inc.

Communiqué envoyé le 8 décembre 2021 à 21:10 et diffusé par :