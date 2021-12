Walton Global annonce l'approbation de la distribution de 63,7 millions CAD à ses investisseurs





Walton Global, une société d'investissement immobilier et de gestion d'actifs fonciers avec 3,4 milliards USD d'actifs sous gestion, est heureuse d'annoncer que des distributions pour un montant total de 63,7 millions CAD vont être versées aux investisseurs de diverses sociétés : WIGI Restructured Bond Corporation (WIGI RBC), McConachie Management Corporation et Roll-up Corporation (RUC). Les distributions sont prévues tout au long du mois de décembre 2021.

Roll-Up Corporation (RUC)

Une distribution d'environ 55 millions CAD a été approuvée le 15 novembre 2021 par la Roll-Up Corporation (RUC) gérée par Walton. La distribution a été versée aux actionnaires de la RUC le 1er décembre 2021. Il s'agit de la troisième distribution versée aux investisseurs de la RUC, laquelle représente 0,082 USD par action. Les investisseurs de la RUC ont reçu un total de 104 millions CAD en distributions depuis la création de l'entité en 2018.

La RUC a été créée via le regroupement de 134 entités foncières canadiennes en prédéveloppement, et compte plus de 28 141 actionnaires. La Corporation détient collectivement une participation dans 15 622 acres de terrain en prédéveloppement, dans des marchés de croissance clés aux États-Unis et au Canada.

McConachie Asset Management Corporation

Une distribution aux investisseurs pour le compte de McConachie Asset Management Corporation de 2,5 millions CAD est prévue le 10 décembre 2021.

La somme de 2,5 millions CAD est la troisième distribution faite aux détenteurs d'obligations en 2021. La distribution est à la fois un paiement de principal et d'intérêts qui sera versé à tous les détenteurs d'obligations au prorata. Un total de 64,9 millions CAD de paiements de capital et d'intérêts a été versé à ce jour aux investisseurs du projet McConachie.

McConachie est un projet de développement résidentiel basé à Edmonton, dans la province d'Alberta, où Walton est gestionnaire de projet. Walton a travaillé à l'achèvement du projet cette année avec un report pour certains des éléments à terminer d'ici le début de 2022.

WIGI Restructured Bond Corporation (WIGI RBC)

La distribution en espèces de 6,2 millions CAD de WIGI RBC est prévue pour le 31 décembre 2021. Il s'agit de la deuxième distribution effectuée à partir de cette entité en 2021 à titre de remboursement des obligations. Un total d'environ 18,9 millions CAD a été distribué aux investisseurs de WIGI RBC à ce jour.

WIGI Restructured Bond Corporation détient des actifs canadiens, y compris des projets fonciers de pré-développement et des projets d'aménagement foncier actifs en Alberta et en Ontario.

Walton prévoit que cela créera d'autres opportunités de monétisation en 2022 qui permettront de verser des distributions supplémentaires aux investisseurs au sein de ces sociétés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

