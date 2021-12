GemUni lance un univers décentralisé de casual games recommandé par le co-créateur d'Angry Birds





SINGAPOUR, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- GemUni est en train de créer un univers décentralisé de casual games (jeux occasionnels) accessible au monde entier pour que tout le monde puisse jouer à des jeux faciles et fun pour gagner des NFT. Les utilisateurs peuvent profiter de casual games tout en monétisant leurs expériences avec les récompenses de la plateforme de jeu et les transactions NFT du Pass GENI. Basé sur Binance Smart Chain, l'objectif de GemUni est de tirer parti des expériences de diverses communautés de jeux avec de nouvelles fonctionnalités blockchain. Le 12 décembre, GemUni organisera un événement de lancement avec M. Peter Vesterbacka, co-créateur du célèbre jeu Angry Birds, et M. Loi Luu, PDG et cofondateur du réseau Kyber.

Tout sur les casual games & les NFT

Savez-vous que 78 % des joueurs du monde entier sont des joueurs de casual games ? GemUni est passionné par les casual games et souhaite tirer parti des expériences de jeu avec de nouvelles fonctionnalités blockchain. Dans le but de construire un univers de casual games, GemUni en propose diverses catégories populaires : Puzzle/Trivia, Arcade & Action, Simulation, Lifestyle, Courses, Sports, Danse & Musique, Jeu incrémental. L'équipe travaille également avec Game Studios pour lister les casual games hautement addictifs sur la plateforme.

La marketplace NFT de GemUni connecte tous les utilisateurs de la plateforme pour acheter et vendre des Pass et des objets de jeu GENI, en utilisant GENI et d'autres cryptomonnaies. Les Pass GENI et les items des jeux en vente sont listés sur la marketplace comme des NFT.

Une toute nouvelle expérience « Jouer pour gagner »

Les utilisateurs peuvent tokeniser leurs expériences de jeu grâce au fonctionnement « Jouer pour gagner ». Les NFT du Pass GENI servent de cartes de membre sur la plateforme de jeu GemUni. Ils permettent aux utilisateurs d'accéder aux réseaux de jeux et de jouer à des jeux pour gagner. Il existe cinq niveaux de Pass GENI : Roche, Topaze, Citrine, Rubis et Diamant. Chaque pass générera un nombre différent de tickets de jeu par jour pour que les utilisateurs puissent s'engager dans les modes Practice, PvE et PvP. Selon les niveaux du Pass GENI, les utilisateurs gagneront différents gains.

Tous les gains seront récompensés sous la forme de GENIX et enregistrés en temps réel dans le profil utilisateur. GENIX est la monnaie du jeu, qui peut être convertie en GENI, la cryptomonnaie du projet principal, ou en d'autres cryptomonnaies populaires.

Grand événement de lancement avec le co-créateur d'Angry Birds

À 8 heures UTC le 12 décembre, GemUni organisera un webinaire pour discuter de tout à propos du « Jouer pour gagner », de la blockchain, des casual games, et de la façon dont GemUni réussit à combiner tout cela. La liste des invités comprend les vétérans de l'industrie des casual games et blockchain :

Mme Cassie Nguyen , PDG et fondatrice de GemUni, championne de la Coupe du Monde Startup 2019 dans la Silicon Valley, et gagnante du Défi d'innovation féminin WISE 2018

, PDG et fondatrice de GemUni, championne de la Coupe du Monde Startup 2019 dans la Silicon Valley, et gagnante du Défi d'innovation féminin WISE 2018 M. Peter Vesterbacka, co-créateur du célèbre jeu Angry Birds, cofondateur de Slush et dans le Top 100 des personnes les plus influentes de la planète

M. Loi Luu - PDG et cofondateur de Kyber Network, dans le Forbes 30 des moins de 30 ans Asie et dans le Top 10 des innovateurs de moins de 35 ans en Asia Pacifique par MIT Technology Reviews

- PDG et cofondateur de Kyber Network, dans le Forbes 30 des moins de 30 ans Asie et dans le Top 10 des innovateurs de moins de 35 ans en par MIT Technology Reviews Modérateur : M. Cris D. Tran - co-fondateur de FAM Central, associé de Lucky Ventures, PDG adjoint de GalaxyOne (groupe Sovico)

Les ventes de lancement des NFT du Pass GENI auront lieu à la fin du webinaire, la clé du nouvel univers des casual games « pour gagner de l'argent ».

Rejoignez dès aujourd'hui l'Univers des casual games pour profiter d'une toute nouvelle expérience de jeux « Jouer pour gagner » faciles et fun sur https://gemuni.io/, et suivez GemUni sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de l'événement de lancement du 12 décembre 2021.

