China Eastern Airlines maintient la cote MSCI ESG à A pendant deux années consécutives, se classant au premier rang mondial





SHANGHAI, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le 18 novembre 2021, MSCI (Morgan Stanley Capital International), une société indicielle internationale, a publié son dernier rapport de notation ESG pour l'industrie du transport aérien. Les résultats montrent que China Eastern Airlines Corporation Limited (« China Eastern Airlines ») obtient une cote MSCI ESG de A.

Après avoir examiné les changements apportés à la cote MSCI ESG de China Eastern Airlines au cours des dernières années, sa cote a considérablement progressé, passant de BB en 2018 à BBB en 2019, puis à A au début de 2020. Les résultats de la cote indiquent que China Eastern Airlines a maintenu sa cote A pendant deux années consécutives après être passée à A au début de 2020, dépassant ainsi 64 % des compagnies aériennes dans le monde.

La responsabilité sociale étant devenue un consensus mondial pour le développement des entreprises ces dernières années, des facteurs non financiers tels que la capacité d'une entreprise à gouverner et son impact sur l'environnement et la société ont également fait l'objet d'une attention croissante de la part de la société et des investisseurs. L'ESG (Environmental, Social and Governance) prend progressivement forme dans le développement général du marché des capitaux avec la promotion d'organisations dirigées par les PRI (Principes pour l'investissement responsable) des Nations Unies.

Le dernier rapport de notation ESG de MSCI pour China Eastern Airlines indique qu'elle se classe au-dessus de la moyenne du secteur dans des domaines importants tels que les émissions de carbone, la sécurité et la qualité des produits et la gouvernance d'entreprise, et qu'elle affiche les meilleures pratiques parmi les compagnies aériennes mondiales.

China Eastern Airlines adhère à la divulgation d'informations de haute qualité et de haut niveau et à la communication active avec les parties prenantes et a publié des rapports sur la RSE pendant 13 années consécutives depuis 2009. Parallèlement, China Eastern Airlines a renforcé la collaboration entre plusieurs parties, s'est efforcée d'améliorer l'efficacité opérationnelle de sa flotte aérienne et a étudié les nouveaux changements technologiques tels que les carburants et les avions durables. Depuis le 12 octobre 2021, China Eastern Airlines opère les premiers vols neutres en carbone en Chine, éliminant ainsi des millions de kilomètres d'empreinte carbone dans les airs tout au long du cycle de vie du kérosène, du champ pétrolifère au ciel. À partir du 1er décembre 2021, China Eastern Airlines deviendra également la première compagnie aérienne en Chine à « numériser entièrement ses factures électroniques ». Selon le calcul de l'EBA, 1 million de factures papier consomment 400 arbres, et China Eastern Airlines mettra en oeuvre le système électronique pour réduire l'utilisation du papier de près de 10 millions de documents chaque année, ce qui équivaut à réduire la consommation de près de 4 000 arbres par an.

À l'avenir, China Eastern Airlines intégrera davantage les concepts et les mesures ESG dans ses opérations quotidiennes, améliorera continuellement ses performances dans tous les aspects de l'ESG, et explorera un modèle de développement plus vigoureux avec une qualité et une durabilité plus importantes pour apporter une plus grande valeur au développement de la société.

Liens vers les images jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=409927

Légende : Évolution de la cote ESG de China Eastern Airlines

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=409931

Légende : Les vols de China Eastern Airlines sont neutres en carbone

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1704201/1_ESG_Rating.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1704202/2_Carbon_neutral_Flights.jpg

