Récapitulatif de Cognitive Space pour 2021 ? Dynamique en matière d'intelligence artificielle pour les opérations satellites

Cognitive Space a annoncé les faits marquants d'une année très favorable dans le cadre de sa mission visant à améliorer radicalement la façon dont nous surveillons la Terre, pour une meilleure compréhension de l'économie, de l'environnement et de la sécurité nationale. La société aide les organisations à lancer leurs satellites, grâce à de nouveaux outils pour le Nouvel espace, en fournissant aux opérateurs de satellites et aux entreprises d'infrastructure spatiale des services SaaS sophistiqués qui leur permettent d'optimiser leur chiffre d'affaires et leurs performances, prévoir la capacité future, et organiser la gestion des collectes à mesure que les constellations satellites croissent et évoluent.

« L'économie du Nouvel espace attire des investissements massifs et croît de manière exponentielle. L'espace sera rempli de milliers de nouveaux satellites commerciaux », a déclaré Scott Herman, PDG de Cognitive Space. « Mais la construction de l'architecture terrestre requise est un obstacle majeur pour les entreprises du Nouvel espace, et représente généralement un investissement monétaire considérable, un engagement pluriannuel, et un risque d'exécution majeur alors qu'elles développent leurs activités. Cognitive Space fournit un modèle et une capacité opérationnelle qui réduit les risques et accélère leur programme de construction, tout en contrôlant leurs coûts, optimisant ainsi leurs opérations en cours, de sorte à propulser leur vision commerciale. »

Faits marquants de 2021 pour Cognitive Space :

5,5 millions USD de capitaux d'investissement levés ? Cognitive Space a commencé l'année avec un levé de préamorçage de 1,5 million USD, suivi en novembre de la clôture d'un amorçage de 4 millions USD, menée par Grit Ventures de Menlo Park. Les autres investisseurs sont Argon Ventures, Techstars, UltraTech Capital Partners, Cultivation Capital, Glasswing Ventures, Gutbrain Ventures, PBJ Capital, SpaceFund, et Deep Ventures. Les avocats externes pour la transaction étaient Covington and Burling LLP. Grâce à cette initiative de collecte de fonds menée à bien en 2021, Cognitive Space entame l'année 2022 avec 5,5 millions USD de fonds prêts à être investis dans le développement de produits commerciaux et dans la croissance de la société.

« Des milliards de dollars d'investissement circulent dans l'économie du Nouvel espace. Il s'agit d'un impératif non satisfait pour des opérations de constellations rentables, évolutives et avisées », a commenté Jennifer Gill Roberts, associée gérante chez Grit Ventures. « Nous considérons que l'approche basée sur l'intelligence artificielle, de Cognitive Space, envers la maximisation du chiffre d'affaires et des performances des constellations donne à leurs clients un avantage compétitif significatif sur le marché émergent des services basés sur l'Espace. »

Des marchés publics américains nouveaux et étendus ? Cognitive Space a poursuivi son travail avec plusieurs agences gouvernementales américaines parmi lesquelles la US Space Force, l'Air Force Research Lab (AFRL), la National Geospatial Intelligence Agency (NGA), ainsi que d'autres membres de la communauté de la sécurité nationale. Dans le cadre de ces engagements, Cognitive Space a centré ses efforts sur le développement de concepts et le prototypage rapide dans des domaines tels que la gestion orchestrée des collectes, l'architecture spatiale hybride, et la surveillance globale. Il convient de mentionner que Cognitive Space a été sélectionnée comme lauréate du concours Space Force Pitch Day, ce qui a donné lieu à un contrat de 1,7 million USD pour explorer de nouvelles approches des opérations satellites basées sur l'intelligence artificielle.

Cognitive Space a également soutenu plusieurs exercices du gouvernement des États-Unis, notamment RIMPAC, Northern Edge, et Joint Warrior. La société a organisé des opportunités de collecte pour de nombreux fournisseurs de télédétection satellite commerciaux et gouvernementaux. Cognitive Space a fourni des renseignements au gouvernement des États-Unis sur la vague émergente de capacités de télédétection commerciale, lui permettant ainsi de mieux appréhender l'impact de ces capacités sur les opérations futures, les techniques d'espionnage, les outils et les méthodes d'approvisionnement.

Traction des ventes commerciales ? Cet été, Cognitive Space a introduit sa plateforme basée SaaS pour les opérations satellites autonomes et dynamiques, auprès d'un groupe croissant d'opérateurs de satellites commerciaux et de sociétés d'infrastructure spatiale. La plateforme révolutionne les opérations satellites grâce à la puissance de l'intelligence artificielle pour la gestion des missions, la planification des collectes, et la coordination des liaisons de communications. La suite est disponible en versions personnalisées pour les startups, la croissance, et les clients de catégorie entreprise, dans le domaine du Nouvel espace.

Une solide croissance du chiffre d'affaires ? Cognitive Space continue d'augmenter considérablement son chiffre d'affaires en glissement annuel, grâce à de nouveaux contrats, de solides réservations, et un pipeline particulièrement dense d'opportunités à l'approche de 2022.

Des succès en matière d'accélérateurs ? Cognitive Space a été sélectionnée dans un cadre compétitif, pour plusieurs accélérateurs de startup, notamment le Seraphim Space Accelerator d'Amazon Web Services (AWS), et le NGA Startup Accelerator. Figurant parmi les 10 entreprises choisies par AWS sur un champ d'environ 200 startups, Cognitive Space a reçu 100 000 USD de crédits d'infrastructure cloud, de formation et de support AWS Cloud, de mentorat, ainsi que d'autres ressources de développement commercial, avec notamment diverses opportunités de dialogue avec des investisseurs en capital-risque experts dans le domaine de l'industrie spatiale. Avec le NGA Accelerator, Cognitive Space a travaillé aux côtés d'analystes gouvernementaux sur un projet pilote explorant le rôle des capacités futures des satellites commerciaux pour la surveillance des installations et l'analyse du cycle de vie dans des scénarios réels.

Formation de la meilleure équipe en matière d'opérations satellites basées sur l'intelligence artificielle ? Cognitive Space continue de recruter activement en vue d'accroître son équipe de scientifiques et de mathématiciens en IA/AA, d'ingénieurs en satellites et aérospatiale, de développeurs full-stack et frontend/backend, d'architectes de système, et d'ingénieurs en Cloud DevOps. En 2021, la société a également fait des ajouts stratégiques à l'équipe de direction en recrutant les spécialistes chevronnés du secteur, Scott Herman (en tant que PDG) et Hanna Steplewska (en tant que VP, Développement commercial et opérations). Scott Herman et Hanna Steplewska apportent une expérience approfondie en opérations spatiales, télédétection satellite, analyses aérospatiales, et sécurité nationale, ainsi qu'une compréhension exhaustive de l'écosystème du Nouvel espace.

