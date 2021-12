Interactive Brokers lance «IMPACT», la plateforme de trading mobile pour les investisseurs socialement engagés du monde entier





Interactive Brokers Group (Nasdaq: IBKR), une société de courtage mondiale, a présenté aujourd'hui «IMPACT», une application de trading mobile en instance de brevet conçue pour aider les investisseurs à aligner facilement leurs portefeuilles sur leurs valeurs et à façonner l'avenir qu'ils souhaitent voir se concrétiser. Basée sur nos initiatives de trading environnemental, social et de gouvernance (ESG), IMPACT est une application de conception simple et intuitive qui rationalise le processus d'investissement durable de tout investisseur. Après son lancement aux États-Unis, le lancement mondial d'IMPACT intervient à un moment où les considérations ESG sont devenues de plus en plus importantes, à l'échelle mondiale, pour les investisseurs. Le Global Impact Investor Network estime la valeur totale du marché à 715 milliards USD gérés par 1 720 organisations.

«IMPACT s'appuie sur l'utilité et les valeurs d'alignement offertes par notre Impact Dashboard pour les mettre à l'entière disposition de l'investisseur, a déclaré Will Peterffy, directeur ESG chez Interactive Brokers. Nous servons une nouvelle génération d'investisseurs qui réalisent des investissements fondés sur des valeurs en leur permettant de développer leur propre plan d'investissement responsable, basé sur leurs valeurs personnelles, en toute responsabilité et transparence.»

IMPACT permet aux investisseurs de sélectionner leurs critères d'investissement personnels parmi 13 valeurs et principes à impact: Air pur, Eau pure, Vie marine, Terre saine, Sécurité des consommateurs, Leadership éthique, Égalité des genres, Égalité raciale, Inclusion des LGBTQ, Entreprises transparentes, Cycle de vie durable des produits, Business models responsables, Travail équitable et communautés prospères. Les investisseurs peuvent également exclure les investissements liés aux 10 domaines suivants: Tests sur animaux, Litiges liés à l'éthique des affaires, Contributions politiques et lobbying d'entreprise, Forte intensité énergétique, Combustibles fossiles, Émissions de gaz à effet de serre, Déchets dangereux, Consommation élevée d'eau, Tabac, alcool et jeux d'argent, et Fabricants d'armes.

En fonction du choix de l'investisseur, l'application fournit des scores d'impact sur les portefeuilles et les avoirs existants et détermine les entreprises qui correspondent aux critères sélectionnés par les investisseurs (pour générer des scores d'impact, Interactive Brokers utilise les données ESG fournies par des fournisseurs tiers et les combine avec les choix éthiques du client). Cette méthode, ainsi que la possibilité d'examiner les données financières des actions et les scores d'impact des entreprises, offre aux investisseurs la possibilité d'améliorer leurs scores en sélectionnant des entreprises alternatives de manière simple et efficace.

IMPACT intègre également la fonction «Swap», un avantage unique qui offre aux utilisateurs la possibilité de remplacer une position par une autre pour le même montant en dollars. En un seul clic, les investisseurs peuvent simultanément acheter et vendre des titres, en fonction des scores d'impact comparatifs d'une entreprise par rapport à une autre. Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les actions américaines.

«La fonction "Swap" d'IMPACT va encore plus loin que les solutions de nos concurrents, car elle permet à nos clients de réaligner facilement les positions de leur portefeuille sur les secteurs qui leur tiennent le plus à coeur, ce dont nous sommes particulièrement fiers, ajoute Edward Soffer, responsable ESG chez Interactive Brokers. Notre application est conçue pour les investisseurs d'aujourd'hui qui comprennent que leurs investissements ont un impact et peuvent contribuer au changement.»

Parallèlement au lancement d'IMPACT, Interactive Brokers s'est associé à One Tree Planted dans le cadre de l'initiative IMPACT Plant a Forest . Réservé au 30 000 premiers clients qui adopteront IMPACT, le programme Plant a Forest offre aux investisseurs la possibilité d'avoir un impact environnemental important. Pour chaque tranche de 1 000 USD déposée par un investisseur sur son compte, IMPACT plantera 25 arbres. En déposant seulement 40 USD pour un arbre, les clients d'Interactive Brokers qui utilisent l'application IMPACT contribueront à des efforts de reboisement et conduiront IMPACT à planter des arbres dans des régions à l'environnement menacé telles que la Californie, le Mexique, la Côte d'Ivoire ou l'Inde. One Tree Planted est une organisation sans but lucratif qui plante des arbres dans le monde entier pour lutter contre le changement climatique et la déforestation et s'associe à des organisations de reboisement soigneusement sélectionnées d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie.

IMPACT n'est pas disponible pour les résidents de l'Inde et du Japon.

À propos d'Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales du groupe Interactive Brokers offrent à leurs clients du monde entier l'exécution automatisée des transactions ainsi que la garde continue de titres, de produits de base et de devises sur plus de 135 marchés, dans de nombreux pays et devises, à partir d'un compte d'investissement intégré IBKR unique. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds spéculatifs, groupes de négociation pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Les quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l'automatisation nous ont permis de doter nos clients d'une plateforme sophistiquée unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d'investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des transactions et des prix d'exécution, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d'investissement avantageux, le tout à un coût faible ou nul, leur donnant ainsi la possibilité d'obtenir des retours sur investissement plus importants. Avec une note de cinq étoiles sur cinq, Interactive Brokers arrive en tête du classement des meilleurs courtiers en ligne établi par Barron's le 26 février 2021.

