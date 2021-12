Avis aux médias - Point de presse des députés Martin Ouellet et Sylvain Gaudreault





QUÉBEC, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de René-Lévesque, leader parlementaire et porte-parole du Parti Québécois en matière de finances et d'éthique, Martin Ouellet, ainsi que le député de Jonquière et porte-parole en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Sylvain Gaudreault, tiendront un point de presse, le jeudi 9 décembre, immédiatement après la période des questions et réponses orales.

Sujets : L'importance des investissements responsables, et un bilan de l'automne climatique du Parti Québécois.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le jeudi 9 décembre 2021



HEURE : Vers 11 h 15 (immédiatement après la période des questions et réponses orales)



LIEU : Foyer Louis-Hippolyte-La Fontaine

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Communiqué envoyé le 8 décembre 2021 à 16:57 et diffusé par :