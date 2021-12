Visa lance des services de conseils en cryptos pour aider ses partenaires à s'orienter dans une nouvelle ère des mouvements d'argent





Visa (NYSE: V), le chef de file mondial des paiements numériques, annonce le lancement de Visa's Global Crypto Advisory Practice, une offre Visa Consulting & Analytics (VCA) conçue pour aider ses clients et partenaires à s'orienter dans l'univers des cryptos. Ce lancement intervient alors que les monnaies numériques continuent de s'imposer auprès du public. Selon une étude publiée aujourd'hui par Visa, la sensibilisation aux cryptos parmi les décideurs financiers est quasiment universelle (94%) à l'échelle mondiale.i

Pour les institutions financières désireuses d'attirer ou de conserver des clients par l'entremise d'une offre crypto, des particuliers souhaitant explorer les NFT, ou des banques centrales étudiant les monnaies numériques, comprendre l'écosystème crypto est une première étape vitale. Grâce à son travail avec plus de 60 plateformes crypto, le réseau Visa mondial de consultants et spécialistes a aujourd'hui l'expertise nécessaire pour aider les institutions financières à évaluer les opportunités crypto, développer des stratégies concrètes, et tester de nouvelles expériences utilisateurs et innovations, comme des programmes de récompenses crypto et des portefeuilles client intégrés à une MNBC.

"Nous avons constaté une évolution sensible dans l'approche de nos clients durant l'année écoulée, passant d'une volonté d'explorer et de tester les cryptos, à l'élaboration concrète d'une stratégie et d'une feuille de route", déclare Claudio Di Nella, responsable de Visa Consulting & Analytics pour l'Europe.

L'ÉTUDE DE VISA EXPLORE LES ATTITUDES DES PARTICULIERS ET L'ADOPTION DES CRYPTOS

L'intérêt des clients pour la création de solutions crypto se fait connaître alors que l'étude de Visa fait état d'une sensibilisation et d'une adoption importantes chez les particuliers du monde entier. Dans une nouvelle étude internationale intitulée "The Crypto Phenomenon: Consumer Attitudes & Usage", Visa détermine que près d'un tiers des répondants ont déjà réalisé des opérations en crypto, soit en tant que véhicule de placement, soit en tant que moyen d'échange. Au niveau mondial, près de 40% des détenteurs de cryptos indiquent qu'ils pourraient probablement ou très probablement changer de banque au profit d'un établissement proposant des produits crypto dans les 12 prochains mois.

"La crypto représente un changement technologique pour les mouvements d'argent et la propriété numérique", déclare Antony Cahill, PDG adjoint, Visa, Europe. "Alors que les particuliers changent leur approche en termes d'investissement, de choix bancaires, et de perspectives sur l'avenir des monnaies, chaque institution financière aura besoin d'une stratégie crypto."

Réalisée auprès de plus de 6 000 décideurs financiers répartis dans huit marchés (Argentine, Australie, Brésil, Allemagne, Hong Kong, Afrique du Sud, Royaume-Uni et États-Unis), l'étude Visa dévoile les tendances suivantes:

L'actualité des cryptos a un impact. La sensibilisation aux cryptos est pratiquement universelle (94%) parmi les participants à l'étude en ce qui concerne les finances de leur ménage.

La sensibilisation aux cryptos est pratiquement universelle (94%) parmi les participants à l'étude en ce qui concerne les finances de leur ménage. Un segment important utilise ou investit dans des cryptos. Près d'un adulte sur trois sensibilisés aux cryptos possède ou utilise déjà des cryptomonnaies, et la majorité de ce groupe (62%) indique que leur utilisation des cryptos a augmenté au cours de l'année écoulée.

Près d'un adulte sur trois sensibilisés aux cryptos possède ou utilise déjà des cryptomonnaies, et la majorité de ce groupe (62%) indique que leur utilisation des cryptos a augmenté au cours de l'année écoulée. Engagement accru sur les marché émergeants. 37% des particuliers sensibilisés aux cryptos dans les marchés émergeants utilisent ou possèdent des cryptos, contre 29% dans les marchés développés.

37% des particuliers sensibilisés aux cryptos dans les marchés émergeants utilisent ou possèdent des cryptos, contre 29% dans les marchés développés. Les principaux motivateurs incluent la construction d'un patrimoine et l'idée que les cryptos sont l'avenir des services financiers. Les principaux catalyseurs pour la propriété et l'utilisation de cryptomonnaies sont la participation à l'approche financière du futur (42%) et la construction d'un patrimoine (41%) ? deux motivateurs tournés vers l'avenir.

Les principaux catalyseurs pour la propriété et l'utilisation de cryptomonnaies sont la participation à l'approche financière du futur (42%) et la construction d'un patrimoine (41%) ? deux motivateurs tournés vers l'avenir. Attractivité des cartes et récompenses liées aux cryptos. Parmi les détenteurs de cryptos, 81% expriment leur intérêt pour des cartes liées aux cryptos permettant de convertir et de dépenser des cryptos chez des détaillants, comme avec une carte de débit ou de crédit traditionnelle. Quatre-vingt-quatre pour cent se disent intéressés par des programmes de récompenses permettant de gagner des cryptos à la suite d'achats réalisés avec la carte.

Parmi les détenteurs de cryptos, 81% expriment leur intérêt pour des cartes liées aux cryptos permettant de convertir et de dépenser des cryptos chez des détaillants, comme avec une carte de débit ou de crédit traditionnelle. Quatre-vingt-quatre pour cent se disent intéressés par des programmes de récompenses permettant de gagner des cryptos à la suite d'achats réalisés avec la carte. Les consommateurs sont prêts à changer de banque dans leur recherche de produits cryptos. Au niveau mondial, 18% des participants à l'étude indiquent qu'ils pourraient probablement ou très probablement changer de banque au profit d'une autre proposant des produits cryptos dans les 12 prochains mois. Cette tendance est particulièrement visible dans les marchés émergeants (24%). Parmi les particuliers possédant déjà des cryptomonnaies, près de 40% se disent prêts à changer d'établissement.

Pour télécharger l'étude "The Crypto Phenomenon: Consumer Attitudes & Usage" et pour plus d'informations, cliquez ici.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, fiable et sûr possible, permettant aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde, notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés dans le monde entier. L'accent permanent mis par la société sur l'innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce connecté sur tout type d'appareil. À l'heure où le monde passe de l'analogique au numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l'avenir du commerce. Pour plus de renseignements, consultez About Visa, visa.com/blog et @VisaNews.

À propos de Visa Consulting & Analytics

Visa Consulting & Analytics (VCA) est la branche de conseils en paiement de VISA. Ce groupe en contact direct avec le client est constitué de plus de 700 consultants, scientifiques des données et économistes répartis dans plus de 75 villes. La combinaison de notre expertise approfondie des paiements, notre abondance de données et notre veille économique nous permettent d'identifier des perspectives exploitables, des recommandations et des solutions contribuant à prendre des décisions commerciales éclairées et obtenir des résultats mesurables pour nos clients.

VCA se positionne favorablement pour travailler avec ses clients à l'élaboration d'une stratégie de monnaies numériques, d'évaluation des capacités, d'étude de marché, de commercialisation, y compris des questions de création-partenariat-acquisition. En parallèle, nos experts sectoriels peuvent vous accompagner dans des domaines tel que le développement de produits, l'innovation et la conception, ainsi que la stratégie et l'exécution marketing.

Clause de non responsabilité

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment en rapport avec les opérations futures, les perspectives, les développements, les stratégies et la croissance commerciale. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiables par des termes tels que "pense", "estime", "s'attend à", "à l'intention de", "pourrait", "projette", "devrait", "continue", les conjugaisons au futur et des expressions similaires. Toutes les déclarations autres que des déclarations de faits passés peuvent constituer des énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date de leur formulation, ne sont pas des garanties d'une performance à venir et sont sujets à certains risques, impondérables et autres facteurs, dont un grand nombre se trouve hors de notre contrôle et sont difficiles à prédire. Ces risques et impondérables susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats réels et ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs sont décrits dans les dossiers que nous déposons auprès de la SEC. Sauf dans les cas où la loi l'exigerait, la société ne prévoit nullement de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour d'autres raisons.

Les études de cas, comparaisons, statistiques, recherches et recommandations sont fournies "en l'état", se destinent à des fins d'information uniquement, et ne doivent pas être considérées comme des conseils opérationnels, marketing, juridiques, techniques, fiscaux, financiers ou autres. Visa Inc. ne formule aucune garantie ou déclaration concernant l'exhaustivité ou l'exactitude des informations énoncées dans le présent document, et décline toute obligation ou responsabilité susceptible de résulter d'un recours à ces informations. Les informations ici énoncées ne doivent pas être considérées comme un conseil de placement, fiscal ou juridique, et le lecteur est invité à se renseigner auprès d'un professionnel compétent si un tel conseil est nécessaire.

i Méthodologie de l'étude

Réalisée en partenariat avec LRW, une société Material, cette étude porte sur neuf groupes de discussion et dix entretiens approfondis aux États-Unis, en Allemagne et en Argentine, du 14 au 26 juillet 2021, et a recueilli 6 430 réponses en ligne en Argentine, en Australie, au Brésil, en Allemagne, à Hong Kong, en Afrique du Sud, aux États-Unis et au Royaume-Uni entre le 25 août et le 13 septembre 2021.

L'étude reflète les points de vue et opinions de groupes en ligne dans ces marchés et est démographiquement représentative sur la base de l'âge, du sexe, du revenu par foyer, de la région et de l'origine ethnique. Pour pouvoir participer à l'étude, les répondants:

devaient être âgés d'au moins 18 ans

les participants de 25 ans et plus devaient avoir un revenu de ménage d'au moins 35 000 dollars (ou équivalent de marché)

devaient avoir une responsabilité partagée ou conjointe dans la prise de décisions financières dans leur ménage

Dans ce groupe, les participants ont été interrogés plus en détail sur les cryptomonnaies: ceux ayant fait preuve d'une sensibilisation aux cryptomonnaies ont été invités à prendre part à une étude complète sur les attitudes et l'utilisation des cryptos. Les taux de sélection ont été relevés pour évaluer la taille de ce groupe parmi la totalité des adultes en ligne.

Les statistiques faisant référence aux "détenteurs de cryptos" représentent un chiffre combiné de répondants s'identifiant comme des "détenteurs actifs", définis comme des répondants ayant utilisé des cryptomonnaies pour envoyer ou recevoir de l'argent, faire des achats, ou accepter un paiement au moins une fois, ou comme des "détenteurs passifs", définis comme des répondants ayant acheté des cryptomonnaies en tant qu'investissement mais n'ayant pas effectué de transfert/transaction avec celles-ci.

Pour la méthodologie complète de l'étude, veuillez consulter le rapport en cliquant ici.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 décembre 2021 à 16:55 et diffusé par :