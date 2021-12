Entente de principe pour les CPE du SQEES-FTQ





MONTRÉAL, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES), affilié à la FTQ, annonce qu'il a conclu une entente de principe avec le Conseil du trésor et le ministère de la Famille en lien avec les CPE qu'il représente.

Le SQEES-FTQ sursoit à l'application de son mandat de grève et ira consulter ses membres en assemblée générale sur cette entente de principe.

Comme à son habitude, le SQEES-FTQ ne commentera pas le contenu de l'entente de principe tant qu'elle n'aura pas été présentée à ses membres.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL, de la petite enfance et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

