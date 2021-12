Avis aux médias - La ministre Bibeau lance une initiative visant à établir des liens entre les producteurs agricoles et les Canadiens





OTTAWA, ON, le 8 déc. 2021 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, lancera une initiative visant à établir des liens entre les Canadiens et les producteurs agricoles. Certains membres du Conseil canadien de la jeunesse agricole, y compris le coprésident Jerry Bos, seront présents lors de l'annonce.

Date et heure

Le 9 décembre 2021 à 10 h (HNE)

