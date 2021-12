Tech Mahindra lance la solution FiDaaS optimisée par Alveo pour relever les défis de la gestion des données des services financiers





Tech Mahindra, l'un des principaux fournisseurs de services de transformation numérique, de conseil et de réingénierie des processus d'affaires, a sélectionné Alveo, un leader en solutions d'intégration et d'analyse de données du marché pour les services financiers, comme technologie prenant en charge une proposition de services de données financières en tant que service (Financial Data as a Service) intégrée pour le secteur des services financiers.

La solution FiDaaS fournit une plate-forme de données de marché centralisée en nuage offrant une solution complète en termes de tarification et de gestion des données de référence qui couvre les exigences en matière de gestion des données financières de bout en bout. La solution couvre l'acquisition, la maîtrise, la gestion de la qualité et la distribution des données.

La solution FiDaaS de Tech Mahindra sera offerte en partenariat avec Alveo en tant que technologie sous-jacente, et comprendra :

des solutions de gestion des données de référence pour la configuration de la sécurité et le traitement post-marché, ainsi que la gestion des données sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Des solutions de gestion des données de marché pour l'évaluation des portefeuilles (p. ex. en termes de valeur liquidative (Net asset value, NAV) et de vérification indépendante des prix (Independent Price Verification, IPV)), des mesures de sensibilité et de gestion des données d'indices et de fonds négociés en bourse (FNB).

Des solutions de gestion des données sur les risques pour les données sur les facteurs de risque, le contrôle à posteriori, l'analyse de scénarios et les tests de résistance des informations.

Les sociétés de services financiers doivent traiter des volumes croissants, des sources de données supplémentaires, et doivent fournir à leurs utilisateurs et applications professionnels des informations dont la qualité est vérifiée et validée vis-à-vis des risques, évaluations, opérations, activations commerciales, la finance, et analyses avancées. FiDaaS améliorera ainsi l'efficacité opérationnelle par une optimisation de la gestion, du contrôle et suivi des données afin d'améliorer la gouvernance et la vérification des rapports réglementaires

Le partenariat « Powered by Alveo » de Tech Mahindra réunit deux spécialistes mondiaux possédant les capacités complémentaires nécessaires pour obtenir des résultats transformateurs, avec une vision et un engagement à co-innover.

Vivek Agarwal, président des Services bancaires, financiers et produits d'assurance, HLS et développement d'entreprise chez Tech Mahindra, a déclaré, « La valeur et la fiabilité des données d'instrument auxquelles les institutions financières ont accès ont un impact considérable sur leur réputation et leur contrôle réglementaire. L'inexactitude et indisponibilité de telles données augmentent les risques et entraînent des pertes financières importantes. Une plate-forme sophistiquée de gestion des données est essentielle pour assurer la qualité des données, le lignage des données, le suivi du coût des données, l'automatisation et les libres-services pour les entreprises internationales. Notre partenariat avec Alveo est un pas dans cette direction. Grâce à cette collaboration, notre objectif est d'aider les clients du secteur des services financiers à atteindre leurs objectifs, à savoir des données de meilleure qualité à un coût raisonnable, tout en bénéficiant des meilleures caractéristiques analytiques du référentiel de données financières historiques. Nous sommes impatients de travailler avec Alveo afin d'inciter les clients des services financiers vers le modèle de données en tant que service. »

Dans le cadre de la stratégie « NXT.NOW TM », Tech Mahindra vise à améliorer les expériences centrées sur l'humain pour les entreprises. Il faut donc se concentrer sur l'investissement dans les technologies et les solutions émergentes facilitant la transformation numérique afin de mieux répondre aux besoins changeants des clients par le biais de notre cadre DigitALL.

Mark Hepsworth, PDG d'Alveo, a confié pour sa part, « Notre partenariat avec Tech Mahindra est une autre étape dans le déploiement d'offres « Data-as-a-Service » à l'intention des secteur des services financiers. La vitesse d'intégration, la flexibilité de la consommation et la réduction des coûts de changement, tout en fournissant aux utilisateurs un ensemble clair de contrôles, de tableaux de bord et d'options de configuration, ont fait du « Data-as-a-Service » le modèle de choix lorsqu'il s'agit de trouver des capacités de gestion des données. Nous sommes ravis d'accueillir Tech Mahindra au sein du programme « Powered by Alveo » et impatients de travailler en étroite collaboration avec eux. »

Retrouvez-nous sur www.techmahindra.com

Notre présence sur les réseaux sociaux

Facebook : https://www.facebook.com/TechMahindra

Twitter : https://twitter.com/Tech_Mahindra

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tech-mahindra/

YouTube : https://www.youtube.com/user/techmahindra09

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 décembre 2021 à 16:20 et diffusé par :