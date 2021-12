Prodapt procède à l'acquisition de SLR Dynamics, société basée au Royaume-Uni





Prodapt, fournisseur leader de services de conseil, de services technologiques et de services gérés auprès de l'industrie verticale de la connectivité, a annoncé aujourd'hui avoir procédé à l'acquisition de SLR Dynamics, entreprise basée au Royaume-Uni et spécialisée dans les services d'ingénierie numérique et d'automatisation pour le secteur des TMT. Parmi ses clients, SLR Dynamics compte plusieurs opérateurs de télécommunications leaders en Europe et en Afrique.

Il s'agit de la deuxième acquisition de Prodapt cette année, suite à l'acquisition en août dernier de la société basée dans la Silicon Valley, Innovative Logic.

L'acquisition de SLR Dynamics renforcera la position de leader de Prodapt dans l'industrie verticale de la connectivité. À l'heure où le secteur des TMT accélère ses parcours de transformation numérique en utilisant des technologies telles que la 5G, le cloud, le SDN/NFV, l'informatique en périphérie, l'IdO, et l'IA-AM, l'acquisition de SLR Dynamics par Prodapt permettra d'accroître la valeur délivrée à ses clients mondiaux.

« Je suis ravi d'accueillir Salim et l'équipe de SLR Dynamics au sein de la famille Prodapt », a déclaré Vedant Jhaver, PDG de Prodapt. « Les capacités de SLR Dynamics en matière de cloud, de sécurité, d'IdO et de conception de produits joueront un rôle important à l'heure où Prodapt demeure le partenaire de transformation numérique privilégié des acteurs de l'hyper-connectivité », a-t-il ajouté.

Cette acquisition prévoit également la conservation de plus de 100 emplois au sein de SLR Dynamics. Au cours des trois prochaines années, Prodapt prévoit de renforcer son équipe britannique en intégrant entre 400 et 500 employés, ainsi qu'en investissant 50 millions GBP.

Gerry Grimstone, ministre de l'Investissement, a déclaré : « La décision de Prodapt de choisir le Royaume-Uni comme destination d'investissement de choix constitue un vote de confiance dans l'économie britannique, et prouve la force de la relation bilatérale entre le Royaume-Uni et l'Inde. Nous sommes impatients de travailler ensemble en étroite collaboration, afin de créer des emplois à haute valeur ajoutée ainsi que de la croissance économique partout au Royaume-Uni, à l'heure où nous intensifions nos efforts de relance suite à la pandémie. »

Créée en 2009 pour accélérer l'adoption d'une offre de communications unifiées (CU), SLR Dynamics s'est développée et bénéficie d'une liste de clients enviable. SLR Dynamics a réalisé avec succès plusieurs programmes complexes dans les domaines des CU, du SDN/NFV, du cloud, de la sécurité, de l'IdO et de l'argent mobile.

« SLR Dynamics se concentre depuis toujours sur la mise en place d'équipes qui possèdent des connaissances sectorielles approfondies, et qui délivrent des services de haute qualité à ses clients », a déclaré Salim Raza, PDG de SLR Dynamics. « Rejoindre Prodapt nous permettra d'offrir des capacités nettement renforcées, de prendre des commandes plus importantes, et de délivrer une valeur significativement supérieure à nos clients mondiaux du secteur des télécommunications. »

À propos de Prodapt : www.prodapt.com

Prodapt se concentre de façon intense sur l'industrie verticale de la connexité. Les clients de Prodapt comprennent des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs numériques/multiservices (digital/multi-service providers, D/MSP), des sociétés technologiques et des sociétés de plateformes numériques dans le secteur de la connexité.

Prodapt élabore, intègre et exploite des solutions qui rendent possibles les technologies et les innovations de la prochaine génération. Prodapt collabore avec les chefs de file mondiaux parmi lesquels figurent AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom et d'autres. Les clients de Prodapt aident aujourd'hui plus d'un milliard d'individus et cinq milliards d'appareils à rester connectés.

Prodapt a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Inde et en Afrique. C'est l'un des membres du conglomérat d'entreprises vieux de 120 ans, The Jhaver Group, qui emploie plus de 22 000 personnes dans plus de 64 sites à travers le monde.

À propos de SLR Dynamics : slrdynamics.co.uk

Créée en 2009, SLR Dynamics a pour mission d'aider les fournisseurs de services de communications (FSC) à devenir aussi agiles et flexibles que leurs concurrents numériques, en leur permettant d'accélérer la commercialisation de nouveaux services, de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles versions, conformément aux attentes de leurs clients. SLR Dynamics fournit son expertise et son expérience au secteur de l'informatique et de la mise en réseau, afin d'aider les entreprises mondiales de niveau 1 à adopter les bonnes pratiques les plus récentes en matière d'automatisation, de cloud, d'agilité, de DevOps et de sécurité.

