Moody's ESG Solutions lance un jeu de données pour aider les investisseurs et les entreprises à mesurer leur degré d'alignement sur les objectifs d'émission nette zéro





Moody's ESG Solutions annonce le lancement de Temperature Alignment Data, une solution zéro émission nette qui évalue la façon dont les objectifs d'émissions des entreprises s'alignent sur les données de référence mondiales relatives aux températures et leur progression.

"Les préoccupations croissantes relatives aux effets du changement climatique ont accru la pression sur les investisseurs, les entreprises et les gouvernements, pour qu'ils contribuent à la transition énergétique et offrent des exemples illustrant les actions entreprises pour atteindre les objectifs d'émissions", déclare Andrew Grant, vice-président Solutions climatiques du groupe Moody's ESG Solutions. "La solution Temperature Alignment Data de Moody's ESG Solutions offre davantage de transparence sur l'alignement des engagements des entreprises en faveur de zéro émission nette sur ce qui est nécessaire pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C, soulignant le besoin critique d'une ambition accrue."

La solution Temperature Alignment Data de Moody's ESG Solutions couvre actuellement 4 400 des principales entreprises mondiales, et sera élargie au fil du temps. Les banques et gestionnaires d'actifs peuvent utiliser les données pour quantifier et surveiller les objectifs d'entreprise en matière d'émissions, ainsi que l'alignement de leur portefeuille sur les températures. Quant aux entreprises, elles peuvent évaluer leurs objectifs en termes d'émissions en les comparant aux objectifs de leurs homologues et aux attentes du marché.

Conclusions de ce nouvel ensemble de données:

Alors que 42% des 4 400 entreprises concernées se sont fixé des objectifs en termes d'émissions, seules 3% d'entre elles ont aligné ceux-ci sur le maintien du réchauffement climatique en dessous de 1,5°C d'ici 2050.

L'augmentation moyenne implicite des températures dans les entreprises évaluées est de 2,9°C.

Les résultats du secteur varient grandement, mais chaque secteur couvert présente une augmentation implicite des températures supérieure à 2°C et échoue à atteindre les objectifs ambitieux fixés par l'Accord de Paris.

Pour plus d'aperçus sur ces données, veuillez lire le nouveau livre blanc de Moody's ESG Solutions sur: https://assets.website-files.com/5df9172583d7eec04960799a/61b082b66f75e368fd16f536_BX10380_Corporate%20emissions%20targets%20failing%20to%20keep%20pace%20with%201.5C%20trajectory.pdf

La solution Temperature Alignment data s'appuie sur l'offre de données existantes pour évaluer le risque associé à la transition, y compris: les données relatives à l'empreinte carbone, qui saisit ou modélise les émissions d'ampleur 1, 2 et 3; les données Brown Share/Green Share, qui évaluent l'exposition des entreprises aux carburants fossiles; et les données relatives aux controverses climatiques, qui relèvent les controverses, connues ou rapportées, relatives au changement climatique et aux émissions de gaz à effet de serre.

Pour en savoir plus à propos des solutions climatiques de Moody's Climate, veuillez visiter: https://esg.moodys.io/climate-solutions. Pour les derniers aperçus et analyses de Moody's relatives au changement climatique, veuillez visiter Carrefour de sensibilisation au changement climatique de Moody's.

A PROPOS DE MOODY'S ESG SOLUTIONS

Moody's ESG Solutions Group est une unité opérationnelle de Moody's Corporation créée pour répondre à la demande mondiale croissante de perspectives climatiques et ESG. Le groupe tire profit des données et de l'expertise de Moody's en matière de critères ESG, de risques climatiques et de finance durable, et aligne son travail sur celui de Moody's Investors Service et de Moody's Analytics pour proposer une gamme complète et intégrée de solutions ESG et de gestion des risques climatiques, notamment des scores ESG, des analyses, des notations de durabilité, ainsi que des services de certification/d'évaluation de finance durable. Pour en savoir plus, veuillez visiter la plateforme ESG et Risque climatique de Moody's sur www.moodys.com/esg.

