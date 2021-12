Le Game Fest d'AppGallery est de retour et lance une invitation aux amateurs à explorer le monde du jeu





Les joueurs peuvent s'attendre à plus de récompenses, avec des cadeaux exclusifs dans une grande sélection de titres participants.

LONDRES, 8 décembre 2021 /CNW/ - Suite au succès remporté l'an dernier par le premier Game Fest de Huawei, la campagne est de retour cette année avec une deuxième édition remplie de cadeaux exclusifs et d'excitation pour les joueurs, qui découvriront un tout nouveau monde de jeu dans la AppGallery.

D'ici au 31 décembre 2021, les habitués de la AppGallery du monde entier peuvent s'attendre à recevoir des offres spéciales dans le cadre de jeux AAA provenant d'éditeurs bien connus - comme Shadow Fight 3, Lords Mobile et Top Eleven -, incluant des récompenses valant jusqu'à 10 $ US par forfait.

« Chez AppGallery, nous travaillons d'arrache-pied pour veiller à ce que notre public diversifié et mondial ait accès à toutes les applis et tous les jeux qu'il souhaite, tout en lui offrant la meilleure expérience utilisateur possible, a déclaré Alexandre Salem, directeur mondial chargé des partenariats et des écodéveloppements chez Huawei. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos développeurs, en leur offrant des solutions pour les aider à répondre aux besoins de leurs utilisateurs. Le Game Fest est un autre exemple de la façon dont nous collaborons avec nos partenaires, en offrant des promotions attrayantes et des cadeaux à nos utilisateurs afin qu'ils puissent explorer de nouvelles façons de jouer sur AppGallery. »

Mettant en vedette des succès comme Angry Birds 2 de Rovio, ou encore Township et Fishdom de Playrix, la AppGallery rehausse l'expérience de jeu grâce à de multiples offres de contenu et du plaisir à revendre pour le temps des Fêtes.

Avec chaque nouvelle connexion, AppGallery donne aux consommateurs de nouvelles façons de jouer

En collaborant avec les développeurs de jeux les plus avant-gardistes de l'industrie, AppGallery veille à ce que ses utilisateurs aient continuellement de nouvelles façons de jouer. L'an dernier, le premier Game Fest a connu un succès retentissant auprès des utilisateurs. À preuve, les développeurs ont vu augmenter de 90 % les téléchargements quotidiens moyens, et plus de 600 millions impressions ont été générées pour les jeux associés à la AppGallery.

Depuis son lancement, AppGallery a gravi les échelons et est désormais un incontournable auprès des consommateurs. Comptant actuellement 560 millions d'utilisateurs actifs par mois et 5,1 millions de développeurs inscrits dans plus de 170 pays et régions, la AppGallery se classe parmi les trois principales plateformes commerciales d'applis au monde et a généré plus de 332,2 milliards de téléchargements entre janvier et septembre 2021.

Pour en savoir plus, consultez le site https://consumer.huawei.com/fr/campaign/appgallery/

La liste complète des jeux participant au Game Fest comprend :

Nom de l'appli Éditeur Promotion Shadow Fight 3 Nekki Offre exclusive de trousse de départ Offerte à 4,99 $, après avoir passé au travers du tutoriel Marathon of the Winners Disponible après avoir défait le premier boss Offre 1 Heroic Offerte à 4,99 $, après l'achat de la trousse de départ Offre 2 Heroic Offerte à 6,99 $, après avoir terminé le Marathon of the Winners Lords Mobile IGG Codes-cadeaux limités pour les nouveaux joueurs (valeur de 5 $) À être échangés avant le 31 décembre 2021 Top Eleven Nordeus Paquet cadeau* 5x Morales

5x Rests

5x Treatments Fishdom Playrix 3 heures de vie illimitée, 10 000 pièces, pièces doubles Evony: The King's Return TG Inc Paquet cadeau exclusif (valeur de 10 $)* 888 Gems

Vitesse de 3 x 24 heures

Utilisez le code : HUAWEI01. À être échangé avant le 31 décembre 2021 * Pour les nouveaux utilisateurs seulement

