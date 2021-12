Canso Fund Management et Lysander Funds renouvellent la relation de garde avec CIBC Mellon





TORONTO, le 8 déc. 2021 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui que Canso Fund Management Ltd (Canso) et Lysander Funds Limited (Lysander) avaient renouvelé leur utilisation des services de garde de CIBC Mellon. En plus de la garde, CIBC Mellon assure également l'administration d'un certain nombre de fonds de Canso et de Lysander.

CIBC Mellon fournit des services de garde pour les fonds communs de Canso depuis sa fondation en 1997. La relation s'est depuis étendue à Lysander Funds, notamment aux fonds négociés en bourse (FNB) et à capital fixe qui fournissent des services au Canso Credit Income Fund et au Fonds Preferred ShareActivETF Lysander-Slater.

« Un nombre croissant d'investisseurs de fonds continuent de nous confier leurs épargnes, que nous gérons avec soin à travers les cycles économiques et financiers. Nous sommes reconnaissants de l'efficacité opérationnelle et de la résilience de CIBC Mellon, plus particulièrement compte tenu de la volatilité du marché en période de pandémie, déclare Raj Vijh, chef de l'exploitation et chef des finances. La culture du service à la clientèle de CIBC Mellon et sa capacité à relever ingénieusement les défis en matière de négociation et de règlement de portefeuille lui procurent un avantage inégalé sur le marché. »

« Nous sommes fiers de prêter main forte à Canso et à Lysander dans leurs efforts pour favoriser la réussite à long terme de leurs investisseurs, souligne Ash Tahbazian, chef des services aux clients, CIBC Mellon. Les gestionnaires de renom tels que Lysander et Canso sont sans cesse confrontés aux exigences et aux défis croissants du marché, et nous sommes honorés de mériter leur confiance en tant que fournisseur d'opérations d'investissement. »

À propos de Canso

Canso Investment Counsel Ltd. est un gestionnaire de portefeuille privé fondé en 1997. Sa mission repose sur l'évaluation fondamentale de titres financiers et la gestion de portefeuilles d'investissement. Canso emploie une stratégie de valeur profonde axée sur la sélection ascendante des titres.

Les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et de dépenses. Nous vous invitons à consulter le prospectus avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les performances antérieures ne sont pas forcément répétées. En général, vous devrez payer des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des unités de fonds de placement à la Bourse de Toronto. Si les unités sont achetées ou vendues à la Bourse de Toronto, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent des unités du fonds et peuvent recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent. La détention des unités d'un fonds d'investissement entraîne des frais et des dépenses périodiques. Un fonds d'investissement est soumis à l'obligation de préparer des documents d'information qui contiennent des renseignements clés sur le fonds. Vous trouverez de plus amples informations sur les fonds en question dans ces documents.

À propos de Lysander

Lysander est un gestionnaire de fonds d'investissement canadien détenu par ses employés, qui s'associe avec des gestionnaires de portefeuille chevronnés et indépendants, afin de procurer des stratégies spécialisées aidant les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne dont la mission est axée exclusivement sur la satisfaction des besoins en services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon pour les institutions et les sociétés sont fournies en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent la garde de titres, la comptabilité multidevise, l'administration de fonds, la tenue de dossiers, les services de retraite, les services de fonds négociés en bourse, les services de prêt de titres, le traitement et le règlement des opérations de change et les services de trésorerie. Au 30 septembre 2021, CIBC Mellon détenait plus de 2,5 billions de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau de BNY Mellon qui, au 30 septembre 2021, détenait 45,3 billions de dollars américains d'actifs sous garde ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et de la Compagnie Trust CIBC Mellon, et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez www.cibcmellon.com.

